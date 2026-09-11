Wokalista legendarnego zespołu wystąpi w Toruniu. Wyjątkowa okazja

Kim jest Doogie White?

Doogie White dołączył do Rainbow w połowie lat 90., kiedy Ritchie Blackmore powierzył mu rolę wokalisty reaktywowanego zespołu. Efektem tej współpracy był wydany w 1995 roku „Stranger in Us All”, ostatni studyjny album w dyskografii Rainbow. To właśnie repertuar tej płyty znajdzie się w centrum wrześniowego koncertu w Toruniu. Materiał zostanie wykonany na żywo w całości.

Kariera White’a nie ogranicza się jednak do Rainbow. Szkocki wokalista przez lata nagrywał i koncertował między innymi z Yngwiem Malmsteenem, Michaelem Schenkerem i Alcatrazz, współpracował również z Jonem Lordem. Jego dorobek obejmuje zatem kilka istotnych rozdziałów brytyjskiego i europejskiego hard rocka.

W Polsce White występuje z formacją Doogie White’s White Noise Polish Chapter. Tworzą ją gitarzysta Bartosz „Bratek” Wójcik, basista Karol Wójcik oraz perkusista Krzysztof Żurek. Muzycy mają za sobą także współpracę z byłymi wokalistami Iron Maiden, Blazem Bayleyem i Paulem Di’Anno.

Legendarny wokalista na koncercie w Toruniu

- 14 września na koncert legendarnego Doogiego White’a, rockowego głosu między innymi Rainbow, Malmsteena, Schenkera i Alcatrazz. Trasa odbywa się z okazji 30-lecia albumu Rainbow "Stranger in Us All". Podczas koncertu będzie można kupić różne wydawnictwa i pamiątki, między innymi koszulki, albumy oraz najnowszą płytę formacji 3G w dwóch odsłonach: Krzaklewski, Raduli, Bratek oraz Krzaklewski, Misiak, Bratek. Panów gitarzystów nie trzeba przedstawiać - zachęca Bartosz „Bratek” Wójcik.

- To będzie piękny wieczór! Nie mogę się doczekać spotkania z wami. To miejsce jest wspaniałe - zapewnia Doogie White.

Koncert Doogiego White’a otworzy jesienny sezon w Hard Rock Pubie Pamela, klubie działającym w Toruniu od 1998 roku i mającym za sobą blisko trzy dekady działalności koncertowej. Kameralna przestrzeń przy ul. Legionów 36 pozwala oglądać artystów z perspektywy odmiennej od dużych sal i festiwalowych scen, z niewielkim dystansem pomiędzy muzykami a publicznością.

Nowy sezon przy Legionów 36 rozpocznie się zatem od klasycznego hard rocka i powrotu do płyty, która przed trzema dekadami stała się ostatnim studyjnym rozdziałem historii Rainbow.

Doogie White z zespołem

14 września 2026

Hard Rock Pub Pamela

Toruń, ul. Legionów 36

Jesienne plany Hard Rock Pubu Pamela

Wrześniowy występ będzie jednocześnie początkiem serii jesiennych koncertów. 21 września w Hard Rock Pubie Pamela zagra amerykański Black Hole, prezentujący energetyczny blues rock. 19 października wystąpi natomiast pochodząca z Florydy Shanna Waterstown z zespołem. Wokalistka, której muzyka łączy blues, soul, rhythm and blues i gospel, ma za sobą występy u boku między innymi Jamesa Browna, Buddy’ego Guya i Maceo Parkera.