Szokująca napaść w Toruniu! Ofiarami Macieja P. byli dwaj mężczyźni

Toruń: Brutalny rozbój na dwóch mężczyznach. Prokuratura ujawnia

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prok. Izabela Oliver poinformowała, że do napaści doszło w miniony poniedziałek (7 września 2026) na jednej z wylotowych ulic Torunia. - W toku podjętych, w tej sprawie czynności ustalono, że osobami pokrzywdzonymi są dwaj mężczyźni, których bito po twarzy - przekazała Oliver.

- Dodatkowo, jak ustalono jeden z nich był kopany w twarz, głowę i plecy. Został doprowadzony do stanu bezbronności. Zabrano mu telefon komórkowy oraz portfel z gotówką, mienie łącznej wartości nie mniejszej niż 650 zł. Drugi z pokrzywdzonych doznał obrażeń ciała w postaci m. in. złamania kości nosa - wyjaśniła rzeczniczka toruńskiej prokuratury.

Policjanci szybko ustalili, kto może odpowiadać za napaść. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymywali recydywistę, Macieja P. Podejrzany mężczyzna wyznał, że "nie pamięta czy popełnił zarzucane mu czyny, ale nie wyklucza, że tak".

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Wspominanemu mężczyźnie został przedstawiony zarzut dokonania rozboju oraz uszkodzenia ciała popełnionych w warunkach powrotu do przestępstwa tzw. recydywy. Śledczy obawiali się, że Maciej P. może uciekać, mataczyć lub ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. W związku z tym, skierowali do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o areszt dla podejrzanego. Sąd zgodził się z prokuratorem i posłał mężczyznę za kratki.

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