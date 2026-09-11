Polacy już nie chcą wrzosów! Teraz w jesiennych ogrodach króluje to! Posadź je wrześniu, a będzie kolorowo zdobić ogród aż do grudnia. Jesienne kwiaty, które będą utrzymają się do zimy

Wrzosy to nie jedyny sposób na jesienny ogród! Odkryj nową gwiazdę, która staje się coraz popularniejsza i zachwyci Cię swoimi barwami aż do grudnia.

Kapusta ozdobna to niezwykła roślina, której kolorowe liście przypominają kwiaty, a jej intensywność barw wzrasta wraz ze spadkiem temperatury, czyniąc ją idealną ozdobą na chłodniejsze miesiące.

Sprawdź, jak łatwo posadzić i pielęgnować tę mrozoodporną piękność, aby Twój ogród rozkwitł feerią barw, gdy inne rośliny już dawno zakończą sezon.

Kapusta ozdobna popularniejsza od wrzosów? Ta jesienna roślina będzie zdobić Twój ogród do grudnia

Początek jesieni w ogrodzie to czas zmian. W przypadku wielu roślin wrzesień jest kluczowy. To właśnie teraz przekopuje się grządki po krzaczkach ogrodowych, wysiewa się poplon, a także stosuje nawozy wzmacniające. Początek jesień to czas rezygnacji z azotu w nawozach na rzecz potasu orz fosforu, które wzmacniają odporność roślin i chronią je przed atakami chorób grzybowych. We wrześniu rozpoczyna się także sadzenie jesiennych kwiatów. Jednymi z najpopularniejszych są oczywiście wrzosy. W ostatnim czasie na popularności zyskuje także kapusta ozdobna.

Kapusta ozdobna to jeden z najciekawszych wyborów na jesienne rabatki. Jest to odmiana klasycznej kapusty uprawianej w celach dekoracyjnych. Jej kolorowe liście przypominają kwiaty i utrzymują się nawet do grudnia. Kapusta ozdobna w ogrodzie zamienia go w kolorowy raj przez całą jesień, do zimy. Sadzi się ją z rozsad właśnie we wrześniu, dzięki czemu jesienią osiąga szczyt swojej dojrzałości. Kolory stają się najbardziej intensywne, gdy temperatury spadają poniżej 10 st. Celsjusza. Kapusta ozdobna bardzo dobrze znosi zmiany pogody, a nawet przymrozki.

Jak sadzić i uprawiać kapustę ozdobną w ogrodzie?

Roślina ta lubi słońce i powinna trafić na nasłonecznione stanowisko. To właśnie promienie słoneczne odpowiadają za kolorowe, intensywne barwy liści. Podłoże do uprawy kapusty ozdobnej powinno być żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotnie. Unikaj nadmiernego podlewania, co może prowadzić do gnicia korzeni oraz rozwoju chorób grzybowych. Przed posadzeniem kapusty ozdobnej do gruntu, przekop grządkę i spulchnij glebę. Umieść sadzonki w niewielkich dołkach, zachowując około 30 cm odległości pomiędzy nimi. Całość delikatnie podlej. W przypadku odpowiedniego podłoża nie musisz dodatkowo nawozić kapusty ozdobnej.

Jak pielęgnować kapustę ozdobną w ogrodzie?

Aby kapusta ozdobna jak najdłużej cieszyła oko intensywnymi barwami, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Regularne usuwanie żółknących lub uszkodzonych dolnych liści nie tylko poprawi jej wygląd, ale także zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych. Pamiętaj, że im niższa temperatura, tym kolory liści stają się bardziej nasycone. Jeśli nadejdą bardzo silne mrozy, możesz spróbować osłonić rośliny agrowłókniną, aby przedłużyć ich dekoracyjność.

Chociaż kapusta ozdobna sama w sobie jest efektowna, doskonale komponuje się z innymi jesiennymi roślinami, tworząc spójne i barwne kompozycje. Obok niej świetnie prezentują się kwitnące do późnej jesieni astry i chryzantemy, a także urocze bratki. Możesz także posadzić ją w towarzystwie niskich traw ozdobnych lub karłowatych iglaków, które dodadzą struktury i będą stanowić piękne tło dla jej intensywnych barw.

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