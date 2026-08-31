Twój ogród nie musi być szary jesienią. Te rośliny zachwycają po lecie

Jesienią ogród nie musi tracić swojego blasku, gdyż istnieje mnóstwo roślin, które najpiękniej wyglądają po zakończeniu letnich miesięcy .

. Warto pomyśleć o różnorodnych gatunkach już podczas planowania przestrzeni, aby po przekwitnięciu letnich roślin rabaty nie wyglądały na puste.

Dekoracyjny charakter nie musi opierać się wyłącznie na kwiatach, ponieważ inne części roślin również potrafią przyciągać wzrok.

Odpowiednio wyselekcjonowane gatunki pozwolą utrzymać atrakcyjny wygląd ogrodu znacznie dłużej, ożywiając go nawet w chłodniejszym czasie.

O wyglądzie ogrodu najlepiej pomyśleć już na wczesnym etapie projektowania przestrzeni. Dobranie odpowiednich gatunków sprawi, że otoczenie domu będzie płynnie dostosowywać się do zmieniających się pór roku, unikając smutnego wyglądu tuż po letnim szczycie.

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Jakie krzewy zachwycają kolorowymi liśćmi?

Prawdziwym hitem jesiennych aranżacji są krzewy, których liście zyskują mocne barwy. Rośliny takie jak klony, derenie oraz wybrane berberysy przebarwiają się na intensywne odcienie purpury, żółci czy czerwieni, wprowadzając dynamikę do przestrzeni.

Uwagę warto skierować również w stronę traw ozdobnych, ponieważ ich suche źdźbła i kwiatostany utrzymują swój urok długo po sezonie. Dodatkowo, gdy pokryje je poranny szron, prezentują się niezwykle malowniczo. Nie można też zapominać o roślinach tworzących efektowne, jesienne owoce.

Jesienny ogród zachowuje urok aż do mrozów

Świetnym wyborem są irgi, ogniki czy berberysy, ponieważ ich intensywnie ubarwione owoce utrzymują się na gałązkach długo po utracie liści. Dzięki temu tworzą wyrazisty kontrast na tle przygasającej, jesiennej zieleni.

Dlatego podczas projektowania ogrodu błędem jest skupianie się tylko na miesiącach letnich. Wprowadzenie gatunków, które błyszczą w różnym czasie, zagwarantuje ciekawy wygląd przestrzeni przez większą część roku.

Wystarczy posadzić zaledwie kilka starannie dobranych krzewów czy traw ozdobnych, aby jesienny krajobraz za oknem tętnił życiem i kolorami.