Zrób to z meblami ogrodowymi przed jesienią. Wiosną zaoszczędzisz sporo czasu

Schyłek lata to idealny czas, by zająć się odpowiednim przygotowaniem przestrzeni zewnętrznych na nadejście chłodniejszych dni. Samo przeniesienie nieużywanych sprzętów do zamkniętych pomieszczeń często okazuje się niewystarczające, by zachować je w dobrym stanie. Przeznaczenie chwili na ich staranne przygotowanie przed okresem przechowywania z pewnością się opłaci. Troska o wyposażenie na koniec sezonu pozwala uniknąć kłopotów, które po wielu miesiącach byłyby znacznie bardziej uciążliwe w usunięciu. Pamiętajmy, że materiał, z którego wykonano nasze meble, determinuje sposób ich pielęgnacji i zabezpieczenia.

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Zwykłe przeniesienie sprzętów do piwnicy, garażu czy schowka narzędziowego rzadko bywa wystarczające. Pozostawiony na nich kurz, resztki ziemi, wilgoć oraz inne zabrudzenia mogą sprawić, że wraz z nadejściem wiosny renowacja będzie bardzo czasochłonna.

Najpierw dokładnie je wyczyść

Zanim schowasz swoje meble na zimę, upewnij się, że są starannie umyte i całkowicie osuszone. Jest to niezwykle istotne w przypadku zestawów pozostających przez całe wakacje na świeżym powietrzu. Mogą na nich zalegać pyłki, drobiny ziemi, pozostałości po posiłkach, a nawet ptasie odchody.

Do czyszczenia zawsze dobieraj preparaty dedykowane konkretnym materiałom, ponieważ drewno, metal, technorattan czy plastik wymagają odmiennego traktowania. Po zabiegach myjących wszystkie elementy muszą bezwzględnie wyschnąć. Umieszczenie wilgotnych mebli w zamkniętym i słabo wentylowanym miejscu to prosta droga do rozwoju pleśni i powstawania przykrego zapachu.

Właściciele mebli drewnianych powinni dodatkowo skonsultować się z zaleceniami producenta odnośnie impregnacji. Jeśli surowiec tego wymaga, jesień to doskonały moment na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.

Zadbaj również o poduszki

Kluczowe jest również odpowiednie zajęcie się wszelkimi tekstyliami. Poduszki i siedziska muszą zostać dokładnie wyprane lub oczyszczone, a przed odłożeniem ich na zimę – całkowicie osuszone.

Zaleca się przechowywanie ich w suchym, przewiewnym miejscu, chroniącym przed kurzem. W przypadku ograniczonej przestrzeni, świetnie sprawdzą się specjalne pojemniki do przechowywania tekstyliów, które ułatwią organizację.

Zainwestowanie kilkudziesięciu minut pracy u progu jesieni znacznie ułatwi start w nowym sezonie. Gdy nadejdzie wiosna, wystarczy po prostu wyjąć czyste i zabezpieczone meble, unikając w ten sposób konieczności gruntownego i męczącego szorowania.

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