CKE podała ostateczne wyniki matury 2026. Jedna rzecz daje do myślenia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-11 10:37

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pełne wyniki matury 2026, uwzględniające terminy główny, dodatkowy i poprawkowy. Świadectwo dojrzałości otrzymało 280 870 tegorocznych absolwentów, czyli 87 proc. wszystkich zdających. Wyraźnie lepiej poradzili sobie uczniowie liceów niż techników.

Maturzyści w ławkach podczas egzaminu. O pełnych wynikach matur 2026 i zdawalności przeczytasz na SE.
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  • CKE opublikowała ostateczne wyniki matury 2026 po wszystkich terminach egzaminu.
  • Świadectwo dojrzałości otrzymało 87 proc. tegorocznych absolwentów.
  • Uwagę zwraca duża różnica między zdawalnością w liceach i technikach.

Do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych przystąpiło w 2026 roku łącznie 322 859 tegorocznych absolwentów. Dane obejmują majowy termin główny, czerwcowy termin dodatkowy oraz sierpniową sesję poprawkową. Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, maturę zdało 280 870 osób, co oznacza zdawalność na poziomie 87 proc. Egzaminu nie zaliczyło 41 989 absolwentów, czyli 13 proc. zdających.

Do matury poprawkowej w sierpniu przystąpiło 33 979 osób. Mogli ją napisać absolwenci, którzy wcześniej nie zdali tylko jednego obowiązkowego egzaminu – pisemnego albo ustnego.

Matura 2026. Licealiści z lepszymi wynikami niż uczniowie techników

Największa różnica widoczna jest w wynikach poszczególnych typów szkół. Spośród 222 640 absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących maturę zdały 201 844 osoby. Zdawalność wyniosła zatem 90,7 proc.

W pięcioletnich technikach do wszystkich obowiązkowych egzaminów przystąpiło 98 533 absolwentów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 78 620 z nich, czyli 79,8 proc. Pozostałych 19 913 osób nie zdało matury.

Znacznie słabsze rezultaty odnotowano w branżowych szkołach II stopnia. Spośród 1686 zdających egzamin zdało 406 osób, co daje 24,1 proc. Niepowodzeniem matura zakończyła się dla 1280 absolwentów tych szkół.

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Duża różnica w zdawalności między typami szkół. W liceach maturę zdało 90,7 proc. absolwentów, w technikach 79,8 proc., a w szkołach branżowych II stopnia zaledwie 24,1 proc.

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Matematyka najtrudniejszym obowiązkowym egzaminem

Spośród najczęściej zdawanych przedmiotów obowiązkowych największym wyzwaniem ponownie okazała się matematyka na poziomie podstawowym. Zaliczyło ją 88,9 proc. maturzystów. W liceach zdawalność wyniosła 91,7 proc., natomiast w technikach – 83,5 proc.

Pisemny egzamin z języka polskiego zdało 95,3 proc. absolwentów, a jego część ustną – 99,1 proc. Podstawowy egzamin pisemny z języka angielskiego zaliczyło 95,5 proc. zdających. Z częścią ustną poradziło sobie 98,8 proc. maturzystów.

W przypadku pisemnego języka niemieckiego zdawalność wyniosła 93 proc., a języka rosyjskiego – 92,3 proc. Raport CKE dotyczy absolwentów przystępujących do matury w Formule 2023.

Najważniejsze wyniki matury 2026

Z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że po przeprowadzeniu wszystkich sesji egzaminacyjnych maturę zdało 87 proc. tegorocznych absolwentów.

  • Do egzaminów obowiązkowych przystąpiło 322 859 absolwentów.
  • Maturę zdało 280 870 osób.
  • Egzaminu nie zdało 41 989 maturzystów.
  • Zdawalność w liceach wyniosła 90,7 proc.
  • W technikach maturę zdało 79,8 proc. absolwentów.
  • Matematykę na poziomie podstawowym zaliczyło 88,9 proc. zdających.
  • Do sierpniowej matury poprawkowej przystąpiło 33 979 osób.
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