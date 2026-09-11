CKE podała ostateczne wyniki matury 2026. Jedna rzecz daje do myślenia

- CKE opublikowała ostateczne wyniki matury 2026 po wszystkich terminach egzaminu.
- Świadectwo dojrzałości otrzymało 87 proc. tegorocznych absolwentów.
- Uwagę zwraca duża różnica między zdawalnością w liceach i technikach.
Do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych przystąpiło w 2026 roku łącznie 322 859 tegorocznych absolwentów. Dane obejmują majowy termin główny, czerwcowy termin dodatkowy oraz sierpniową sesję poprawkową. Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, maturę zdało 280 870 osób, co oznacza zdawalność na poziomie 87 proc. Egzaminu nie zaliczyło 41 989 absolwentów, czyli 13 proc. zdających.
Do matury poprawkowej w sierpniu przystąpiło 33 979 osób. Mogli ją napisać absolwenci, którzy wcześniej nie zdali tylko jednego obowiązkowego egzaminu – pisemnego albo ustnego.
Matura 2026. Licealiści z lepszymi wynikami niż uczniowie techników
Największa różnica widoczna jest w wynikach poszczególnych typów szkół. Spośród 222 640 absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących maturę zdały 201 844 osoby. Zdawalność wyniosła zatem 90,7 proc.
W pięcioletnich technikach do wszystkich obowiązkowych egzaminów przystąpiło 98 533 absolwentów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 78 620 z nich, czyli 79,8 proc. Pozostałych 19 913 osób nie zdało matury.
Znacznie słabsze rezultaty odnotowano w branżowych szkołach II stopnia. Spośród 1686 zdających egzamin zdało 406 osób, co daje 24,1 proc. Niepowodzeniem matura zakończyła się dla 1280 absolwentów tych szkół.
Duża różnica w zdawalności między typami szkół. W liceach maturę zdało 90,7 proc. absolwentów, w technikach 79,8 proc., a w szkołach branżowych II stopnia zaledwie 24,1 proc.
Matematyka najtrudniejszym obowiązkowym egzaminem
Spośród najczęściej zdawanych przedmiotów obowiązkowych największym wyzwaniem ponownie okazała się matematyka na poziomie podstawowym. Zaliczyło ją 88,9 proc. maturzystów. W liceach zdawalność wyniosła 91,7 proc., natomiast w technikach – 83,5 proc.
Pisemny egzamin z języka polskiego zdało 95,3 proc. absolwentów, a jego część ustną – 99,1 proc. Podstawowy egzamin pisemny z języka angielskiego zaliczyło 95,5 proc. zdających. Z częścią ustną poradziło sobie 98,8 proc. maturzystów.
W przypadku pisemnego języka niemieckiego zdawalność wyniosła 93 proc., a języka rosyjskiego – 92,3 proc. Raport CKE dotyczy absolwentów przystępujących do matury w Formule 2023.
Najważniejsze wyniki matury 2026
Z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że po przeprowadzeniu wszystkich sesji egzaminacyjnych maturę zdało 87 proc. tegorocznych absolwentów.
- Do egzaminów obowiązkowych przystąpiło 322 859 absolwentów.
- Maturę zdało 280 870 osób.
- Egzaminu nie zdało 41 989 maturzystów.
- Zdawalność w liceach wyniosła 90,7 proc.
- W technikach maturę zdało 79,8 proc. absolwentów.
- Matematykę na poziomie podstawowym zaliczyło 88,9 proc. zdających.
- Do sierpniowej matury poprawkowej przystąpiło 33 979 osób.