CKE podała ostateczne wyniki matury 2026. Jedna rzecz daje do myślenia

CKE opublikowała ostateczne wyniki matury 2026 po wszystkich terminach egzaminu.

Świadectwo dojrzałości otrzymało 87 proc. tegorocznych absolwentów.

Uwagę zwraca duża różnica między zdawalnością w liceach i technikach.

Do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych przystąpiło w 2026 roku łącznie 322 859 tegorocznych absolwentów. Dane obejmują majowy termin główny, czerwcowy termin dodatkowy oraz sierpniową sesję poprawkową. Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, maturę zdało 280 870 osób, co oznacza zdawalność na poziomie 87 proc. Egzaminu nie zaliczyło 41 989 absolwentów, czyli 13 proc. zdających.

Do matury poprawkowej w sierpniu przystąpiło 33 979 osób. Mogli ją napisać absolwenci, którzy wcześniej nie zdali tylko jednego obowiązkowego egzaminu – pisemnego albo ustnego.

Matura 2026. Licealiści z lepszymi wynikami niż uczniowie techników

Największa różnica widoczna jest w wynikach poszczególnych typów szkół. Spośród 222 640 absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących maturę zdały 201 844 osoby. Zdawalność wyniosła zatem 90,7 proc.

W pięcioletnich technikach do wszystkich obowiązkowych egzaminów przystąpiło 98 533 absolwentów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 78 620 z nich, czyli 79,8 proc. Pozostałych 19 913 osób nie zdało matury.

Znacznie słabsze rezultaty odnotowano w branżowych szkołach II stopnia. Spośród 1686 zdających egzamin zdało 406 osób, co daje 24,1 proc. Niepowodzeniem matura zakończyła się dla 1280 absolwentów tych szkół.

Duża różnica w zdawalności między typami szkół. W liceach maturę zdało 90,7 proc. absolwentów, w technikach 79,8 proc., a w szkołach branżowych II stopnia zaledwie 24,1 proc.

Matematyka najtrudniejszym obowiązkowym egzaminem

Spośród najczęściej zdawanych przedmiotów obowiązkowych największym wyzwaniem ponownie okazała się matematyka na poziomie podstawowym. Zaliczyło ją 88,9 proc. maturzystów. W liceach zdawalność wyniosła 91,7 proc., natomiast w technikach – 83,5 proc.

Pisemny egzamin z języka polskiego zdało 95,3 proc. absolwentów, a jego część ustną – 99,1 proc. Podstawowy egzamin pisemny z języka angielskiego zaliczyło 95,5 proc. zdających. Z częścią ustną poradziło sobie 98,8 proc. maturzystów.

W przypadku pisemnego języka niemieckiego zdawalność wyniosła 93 proc., a języka rosyjskiego – 92,3 proc. Raport CKE dotyczy absolwentów przystępujących do matury w Formule 2023.

Najważniejsze wyniki matury 2026

Z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że po przeprowadzeniu wszystkich sesji egzaminacyjnych maturę zdało 87 proc. tegorocznych absolwentów.

Do egzaminów obowiązkowych przystąpiło 322 859 absolwentów.

Maturę zdało 280 870 osób.

Egzaminu nie zdało 41 989 maturzystów.

Zdawalność w liceach wyniosła 90,7 proc.

W technikach maturę zdało 79,8 proc. absolwentów.

Matematykę na poziomie podstawowym zaliczyło 88,9 proc. zdających.

Do sierpniowej matury poprawkowej przystąpiło 33 979 osób.

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