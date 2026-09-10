Pogoda w Krakowie: 11-13 września

Weekendowa prognoza dla Krakowa zapowiada się bardzo dynamicznie. Mieszkańcy doświadczą aury o dwóch różnych obliczach – najpierw chłodnej i mokrej, a później znacznie cieplejszej i już bezdeszczowej. Kluczowa zmiana nastąpi po piątku, a temperatura z dnia na dzień będzie wyraźnie rosnąć, osiągając swoje maksimum w niedzielę.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek, 11 września, będzie najsłabszym pogodowo dniem w Krakowie. Prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Będzie to również najchłodniejszy moment weekendu, jeśli chodzi o temperaturę maksymalną. Termometry w najcieplejszej porze dnia wskażą zaledwie około 15 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 11 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie słońce i ocieplenie

Po deszczowym piątku, sobota przyniesie radykalną poprawę aury. Przede wszystkim całkowicie zanikną opady deszczu. Co więcej, nad Krakowem pojawi się bezchmurne niebo, które pozwoli cieszyć się słońcem. Odczuwalna będzie również zmiana temperatury – w ciągu dnia słupki rtęci powędrują w okolice 20 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najzimniejsza podczas całego weekendu, z temperaturą spadającą do około 8 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 1 m/s.

Niedziela najcieplejsza, ale z chmurami

Punkt kulminacyjny ocieplenia przypadnie na niedzielę, 13 września. Tego dnia w Krakowie zrobi się naprawdę ciepło – termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie Celsjusza. Mimo wysokiej temperatury, słońce nie będzie już tak widoczne jak w sobotę. Niebo w dużej mierze pokryją chmury. Prognozy nie przewidują jednak żadnych opadów deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie około 11 stopni, a wiatr będzie wiał z prędkością zbliżoną do 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Krakowie sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Deszczowy i chłodny piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych w miejscach pod dachem lub spotkanie ze znajomymi w jednej z kawiarni. Słoneczna i bezchmurna sobota będzie idealna na aktywności na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do długiego spaceru po parkach, wycieczki rowerowej czy po prostu relaksu w promieniach słońca. Z kolei ciepła, choć pochmurna niedziela, wciąż sprzyja spędzaniu czasu poza domem. Mimo braku słońca, wysoka temperatura zachęci do zwiedzania miasta czy spacerów wzdłuż rzeki.

Dane pogodowe: OpenWeather