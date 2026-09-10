Karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa

Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem na autostradowej obwodnicy Krakowa, na odcinku pomiędzy węzłami Skawina i Tyniec. Jak podaje RMF FM, w kierunku Katowic zderzyło się pięć samochodów osobowych. Na miejscu pojawiły się służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i ustalają dokładne okoliczności wypadku.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Karambol bardzo szybko przełożył się na poważne utrudnienia. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Katowic, przez co kierowcy jadący autostradą muszą liczyć się ze znacznym wydłużeniem podróży.

Według informacji przekazywanych przez RMF FM korek ma już około 10 kilometrów. Z każdą chwilą może się powiększać, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i, jeśli mają taką możliwość, rozważyć wybór alternatywnej trasy.

Utrudnienia dotyczą również kierunku Rzeszowa. W wyniku zdarzenia uszkodzona została ciężarówka znajdująca się na jezdni prowadzącej w stronę stolicy Podkarpacia. Pojazd blokuje pas ruchu, powodując kolejne spowolnienia. Oznacza to, że kierowcy podróżujący w obu kierunkach autostradowej obwodnicy Krakowa muszą liczyć się z problemami.

Służby pracują na miejscu

Na miejscu prowadzone są działania służb. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia, a szczegółowe okoliczności kolizji są wyjaśniane.

Na razie nie ma informacji o osobach rannych. Sytuacja na drodze może się jednak zmieniać wraz z usuwaniem rozbitych i uszkodzonych pojazdów.

Kierowcy jadący autostradową obwodnicą Krakowa powinni zachować szczególną ostrożność i przygotować się na znaczne opóźnienia.

Źródło: RMF FM

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