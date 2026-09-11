Nowe centrum medyczne w Toruniu już działa. Świat Zdrowia otworzył drugą placówkę w mieście

2026-09-11 6:30 Materiał sponsorowany

Placówka medyczna Świat Zdrowia oferuje usługi - od podstawowej opieki medycznej, przez diagnostykę i profilaktykę, aż po stomatologię czy fizjoterapię. Świat Zdrowia otworzył swoją drugą placówkę w mieście - nowe Centrum Medyczne przy ul. Fortecznej.

Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu

W Toruniu  rozpoczęło działalność drugie Centrum Medyczne Świat Zdrowia. Nowa placówka znajduje się przy ul. Fortecznej 10. Jest to kolejna lokalizacja operatora medycznego w mieście – pierwsze Centrum Medyczne Świat Zdrowia przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 30 działa od 2023 roku.

Nowa placówka przy ul. Fortecznej

W Centrum Medycznym przy ul. Fortecznej 10 dostępne są różne rodzaje świadczeń zdrowotnych. Placówka realizuje świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tego w ofercie znajdują się usługi komercyjne.

Wśród dostępnych świadczeń i usług znajdują się m.in. stomatologia, fizjoterapia, konsultacje psychologiczne i dietetyczne, punkt pobrań oraz szczepienia.

Zakres świadczeń może obejmować również konsultacje i badania wykonywane w ramach poszczególnych usług dostępnych w placówce.

Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Drugie Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu

Nowa placówka jest drugim Centrum Medycznym Świat Zdrowia działającym w Toruniu.

Pierwsze centrum przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 30 rozpoczęło działalność w 2023 roku. Dostępne są tam m.in. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, punkt pobrań, szczepienia oraz świadczenia z zakresu medycyny pracy.

Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Otwarcie Centrum Medycznego

Otwarcie placówki przy ul. Fortecznej 10 odbyło się z udziałem przedstawicieli Świata Zdrowia oraz zaproszonych gości. Podczas wydarzenia zaprezentowano nową lokalizację oraz zakres świadczeń dostępnych dla pacjentów.

Centrum Medyczne Świat Zdrowia przy ul. Fortecznej 10 działa w określonych godzinach przyjęć. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych świadczeń, zasad korzystania z poszczególnych usług oraz godzin pracy placówki można znaleźć na stronie internetowej Świata Zdrowia.

Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe
Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu
Galeria zdjęć 10
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