Nowe centrum medyczne w Toruniu już działa. Świat Zdrowia otworzył drugą placówkę w mieście

Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu

W Toruniu rozpoczęło działalność drugie Centrum Medyczne Świat Zdrowia. Nowa placówka znajduje się przy ul. Fortecznej 10. Jest to kolejna lokalizacja operatora medycznego w mieście – pierwsze Centrum Medyczne Świat Zdrowia przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 30 działa od 2023 roku.

Nowa placówka przy ul. Fortecznej

W Centrum Medycznym przy ul. Fortecznej 10 dostępne są różne rodzaje świadczeń zdrowotnych. Placówka realizuje świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tego w ofercie znajdują się usługi komercyjne.

Wśród dostępnych świadczeń i usług znajdują się m.in. stomatologia, fizjoterapia, konsultacje psychologiczne i dietetyczne, punkt pobrań oraz szczepienia.

Zakres świadczeń może obejmować również konsultacje i badania wykonywane w ramach poszczególnych usług dostępnych w placówce.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Drugie Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu

Nowa placówka jest drugim Centrum Medycznym Świat Zdrowia działającym w Toruniu.

Pierwsze centrum przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 30 rozpoczęło działalność w 2023 roku. Dostępne są tam m.in. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, punkt pobrań, szczepienia oraz świadczenia z zakresu medycyny pracy.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Otwarcie Centrum Medycznego

Otwarcie placówki przy ul. Fortecznej 10 odbyło się z udziałem przedstawicieli Świata Zdrowia oraz zaproszonych gości. Podczas wydarzenia zaprezentowano nową lokalizację oraz zakres świadczeń dostępnych dla pacjentów.

Centrum Medyczne Świat Zdrowia przy ul. Fortecznej 10 działa w określonych godzinach przyjęć. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych świadczeń, zasad korzystania z poszczególnych usług oraz godzin pracy placówki można znaleźć na stronie internetowej Świata Zdrowia.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe