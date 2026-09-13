Euforia na Motoarenie! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z półfinału w Toruniu!

Olbrzymie zainteresowanie półfinałem Apator - Motor! Mamy zdjęcia kibiców z Torunia

Prawie 90 tysięcy kibiców obejrzało domowe mecze ekipy PRES Grupa Deweloperska Toruń w fazie zasadniczej. Niemal 83% wypełnienia Motoareny było powszechnie uznawane za świetny wynik, który w play-off będzie tylko śrubowany. Zainteresowanie starciem ekipy Piotra Barona z Orlen Oil Motorem Lublin było olbrzymie. Fani z grodu Kopernika wierzyli, że po wygranej na Lubelszczyźnie, rewanż tylko poprawi im humory.

Nie zawiedli się! Torunianie od początku dyktowali warunki spotkania i konsekwentnie powiększali przewagę. Goście byli całkowicie bezradni i już po trzech seriach fani głośno zaśpiewali "Finał jest nasz!".

Zdjęcia kibiców z Torunia przygotował współpracownik "Super Expressu" Piotr Lampkowski! Zachęcamy do obejrzenia i poszukania się w galerii, która zamieszczamy poniżej.

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Wyniki meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 58

9. Patryk Dudek - 12+2 (3,2*,3,2*,2)

10. Robert Lambert - (3,3,2*,1,

11. Norick Bloedorn - (1,0,1*,3,

12. Mikkel Michelsen - (3,3,2,3,

13. Emil Sajfutdinow - (1,3,3,3,

14. Mikołaj Duchiński - (3,2*,0

15. Antoni Kawczyński - (2*,1,2*,

16. Bartosz Derek - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 32

1. Kacper Woryna - 7+1 (0,2,2,1,0,2*)

2. Mateusz Cierniak - 2 (0,0,0,1,1)

3. Martin Vaculik - 7+2 (2,1*,1*,0,3)

4. Fredrik Lindgren - (w,-,-,-

5. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,2,1,3,2,3)

6. Bartosz Bańbor - 2 (1,1,0

7. Bartosz Jaworski - (0,0,

8. Dawid Cepielik - NS

Bieg po biegu:

1. (60,15) Dudek, Vaculik, Bloedorn, Woryna - 4:2

2. (61,59) Duchiński, Kawczyński, Bańbor, Jaworski - 5:1 (9:3)

3. (60,33) Michelsen, Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak - 4:2 (13:5)

4. (61,03) Lambert, Duchiński, Bańbor, Lindgren (w/u) - 5:1 (18:6)

5. (60,46) Michelsen, Zmarzlik, Vaculik, Bloedorn - 3:3 (21:9)

6. (60,46) Sajfutdinow, Woryna, Kawczyński, Cierniak - 4:2 (25:11)

7. (60,54) Lambert, Dudek, Zmarzlik, Jaworski - 5:1 (30:12)

8. (60,72) Sajfutdinow, Woryna, Vaculik, Duchiński - 3:3 (33:15)

9. (60,22) Dudek, Lambert, Woryna, Cierniak - 5:1 (38:16)

10. (60,15) Zmarzlik, Michelsen, Bloedorn, Bańbor - 3:3 (41:19)

11. (60,95) Michelsen, Dudek, Vaculik, Woryna - 5:1 (46:20)

12. (61,39) Bloedorn, Kawczyński, Cierniak, Jaworski - 5:1 (51:21)

13. (61,08) Sajfutdinow, Zmarzlik, Lambert, Vaculik - 4:2 (55:23)

14. (61,07) Vaculik, Dudek, Cierniak, Kawczyński - 2:4 (57:27)

15. (61,19) Zmarzlik, Woryna, Kawczyński, Duchiński - 1:5 (58:32)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 15 tysięcy

Wynik pierwszego meczu: 48:42 dla PRES Toruń, awans: PRES Toruń