Emilia Koprowska zostanie odnaleziona? Jest przełom! Śledczy znaleźli telefon poszukiwanej. "Działamy"

37-letnia Emilia Koprowska zaginęła dokładnie 30 sierpnia 2026 roku. Z relacji jej męża wynika, że po koncercie muzyki techno w Darłowie (województwo zachodniopomorskie), doszło między nim a kobietą do sprzeczki na tle finansowym. Poszło o "interesy". Małżeństwo miało się wówczas rozejść w drodze do domu, ale Emilia nigdy do celu nie dotarła. Po zgłoszeniu zaginięcia 37-latki, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Kobietę próbują odnaleźć między innymi jednostki z Koszalina, Darłowa, Kołobrzegu i wielu innych zachodniopomorskich grup. Przesłuchiwani są świadkowie, przeszukiwane są różne tereny, sprawdzane tropy, jednak po Emilii Koprowskiej nie ma ani śladu. Jak się okazuje, teraz mogło dojść do przełomu. 15 września 2026 roku śledczy potwierdzili, że został znaleziony telefon kobiety.

Czytaj także: Dramatyczny SMS i niepokojące zachowanie w taksówce. Coraz więcej niewiadomych w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej

- Możemy powiedzieć, że mamy pewien przełom w sprawie. Policjanci znaleźli w Darłowie telefon należący do zaginionej. Był wyłączony. Urządzenie będzie poddane ekspertyzie - powiedziała w rozmowie z o2.pl st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Rodzina Emilii Koprowskiej ma nadzieję na szczęśliwe zakończenie tej sprawy, choć okoliczności nie są sprzyjające. Niedawno, na konferencji prasowej zorganizowanej przez Krzysztofa Rutkowskiego, głos zabrali jej bracia, Jerzy i Piotr. Nie chcą snuć teorii na temat tego, co mogło się stać, ale są niezwykle zdeterminowani, by odnaleźć kobietę. Szczegóły poniżej.

Krzysztof Rutkowski włącza się w poszukiwania. Policjanci komentują jego działania i pozyskane informacje

Bracia Jerzy i Piotr prosili wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat ich siostry, o niezwłoczny kontakt z policją. Zapewniają, że sami też będą "szukać bez końca", ale bez wsparcia sobie nie poradzą. Krzysztof i Maja Rutkowscy dodawali, że "to jest czyjaś siostra, córka", a nie tylko "kolejna osoba poszukiwana, kolejna historia w internecie".

Zobacz również: Dramatyczny apel braci zaginionej Emilii. "Pójdziemy do samego diabła!" Rutkowski mówi o przełomie

- Emilio, gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, że czekają na ciebie ludzie, dla których jesteś całym światem. Mama, synek, bracia i cała rodzina wciąż mają nadzieję, że jesteś bezpieczna. Jeśli tylko możesz, odezwij się. Nie musisz niczego wyjaśniać. Najważniejsze, żeby wiedzieli, że żyjesz. A jeśli ktokolwiek wie, gdzie może być Emilia, prosimy, nie przechodźcie obojętnie. Każda informacja może mieć znaczenie - apelowała Maja Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski dodał, że złożył zeznania, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla sprawy, ale policjanci - jak się okazuje - podchodzą do jego słów sceptycznie. - Pan Krzysztof Rutkowski nie przekazał nam żadnych informacji, o których byśmy nie wiedzieli - stwierdziła w rozmowie z o2.pl st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Poszukiwania nadal trwają.

Emilia Koprowska zaginęła. Wiesz, gdzie się znajduje? Skontaktuj się z policją

Koszalińska policja opublikowała oficjalny komunikat w sprawie zaginięcia 37-latki. Funkcjonariusze proszą o kontakt każdą osobę, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej:

sylwetka: szczupła, wysmukławłosy: kasztanowe/brązoweoczy: zielone

Znaki szczególne:

tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciałatatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki

Ubiór w dniu zaginięcia:

białe jeansybiała koszulka z napisem „Cherry”czarna skórzana kurtkabiałe tenisówki z logo „Big Star”brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach

Galeria zdjęć: Emilia Koprowska zostanie odnaleziona? Jest przełom! Śledczy znaleźli telefon poszukiwanej. "Działamy"

8

Sonda Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI