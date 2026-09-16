Grzegorz Dobek poprosił Martę Manowską o błogosławieństwo. Tak zareagowała gwiazda TVP

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-16 17:01

Grzegorz Dobek dołączył do "rolnikowej rodziny" jako prowadzący nowy program "Rolnik szuka żony. Odwiedziny". Dziennikarz nie ukrywa, że przed rozpoczęciem pracy najbardziej zależało mu na opinii Marty Manowskiej. Jak zdradził w rozmowie z "Super Expressem", jeszcze przed pierwszym wyjazdem na plan zadzwonił do gwiazdy TVP i poprosił ją o... błogosławieństwo.

Grzegorz Dobek poprosił Martę Manowską o błogosławieństwo

Grzegorz Dobek jest od wielu lat związany z Telewizją Polską, na antenie której prowadzi m.in. "Pytanie na śniadanie". Od niedawna można go także oglądać w roli gospodarza nowego formatu - "Rolnik szuka żony. Odwiedziny". W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że kiedy otrzymał propozycję prowadzenia nowego formatu, od razu pomyślał właśnie o Manowskiej.

To było moje pierwsze pytanie. Nie zapytałem: "Dlaczego ja?", tylko: "Co z Martą?"

- wyznał.

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Szybko okazało się jednak, że "Rolnik szuka żony. Odwiedziny" od początku miał mieć gospodarza niezwiązanego bezpośrednio z główną odsłoną programu. Mimo to dziennikarz postanowił skontaktować się z Martą Manowską osobiście.

Zadzwoniłem do Marty i powiedziałem jej, że jest taka sytuacja. Poprosiłem ją o takie, w cudzysłowie, błogosławieństwo 

- opowiedział.

Reakcja prowadzącej "Rolnik szuka żony" bardzo go ujęła.

Jestem ogromnie wdzięczny Marcie, bo zareagowała bardzo miło. Dała mi ogrom wskazówek, wsparcia i dobrego słowa 

- zdradził.

Dobek i Manowska założyli się o "Rolnik szuka żony. Odwiedziny"

Okazuje się, że między prezenterami szybko nawiązała się nić porozumienia. Mało tego - zawarli nawet zakład.

Na małego paluszka założyliśmy się, że "Rolnik szuka żony. Odwiedziny" zaskoczy Martę Manowską

- powiedział nam Dobek.

A to nie będzie łatwe zadanie. Manowska od lat utrzymuje kontakt z wieloma uczestnikami programu, bywa na ich ślubach i doskonale zna ich dalsze losy. Mimo to nowy prowadzący jest przekonany, że widzowie, a także sama gwiazda TVP, dowiedzą się wielu nowych rzeczy.

Dobek dołączył do "rolnikowej rodziny"

Dobek nie kryje również, że dzięki wsparciu Manowskiej szybciej odnalazł się w nowej roli. Jak sam żartuje, został przyjęty do słynnej "rolnikowej rodziny".

Śmiałem się do Marty, że czuję się jak taki odnaleziony kuzyn po latach. Marta stwierdziła, że będę bratem 

- opowiedział.

Dziennikarz podkreśla, że bardzo ceni sobie to wsparcie.

Grzegorz Dobek na tle słomy. Na miniaturze obok Marta Manowska. O ich relacji w programie TVP przeczytasz na SE.
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Grzegorz Dobek prowadzi „Rolnik szuka żony. Odwiedziny”. Jak zareagowała na to Marta Manowska?
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ROLNIK SZUKA ŻONY