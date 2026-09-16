Senior wpadł między pociąg a peron. Drzwi się zamknęły, skład ruszył

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 16 września, około godz. 13.47, na przystanku Podkowa Leśna-Wschodnia. Jak w rozmowie ze „Super Expressem” przyznała policja, 81-latek miał próbować wejść do pociągu WKD. Niestety w pewnym momencie senior stracił równowagę i spadł w przestrzeń pomiędzy wagonem a peronem.

81-latek został zauważony dopiero po chwili, kiedy pociąg WKD zdążył już odjechać. Mężczyzna leżał na torowisko. Świadkowie natychmiast wezwali służby, w tym policję i pogotowie ratunkowe.

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- Kiedy na peron przybyli strażacy, wyciągnęli oni mężczyznę z torów. Następnie mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Zdecydowali oni, że senior musi zostać zabrany do szpitala - mówi w rozmowie z reporterem „Super Expressu”.

Służby nie poinformowały w jakim stanie znajduje się 81-latek, ani czy jego życiu zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Sprawą zajmują się teraz policjanci. Funkcjonariusze ustalają, w jaki sposób pasażer znalazł się pomiędzy pociągiem a peronem oraz dlaczego nie został zauważony przed odjazdem składu. Kluczowym dowodem może okazać się zapis monitoringu ze stacji i pociągu. Policjanci mogą również sprawdzić działanie drzwi oraz systemów bezpieczeństwa, a także przesłuchać maszynistę, członków obsługi i świadków.

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Wypadek spowodował około 15-minutową przerwę w kursowaniu pociągów WKD. Po zakończeniu działań ratunkowych ruch został wznowiony.