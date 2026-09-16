Nalot na Pradze Północ. Dilerów zastali w bieliźnie

Mundurowi weszli jednocześnie do kilku mieszkań

Służby w skoordynowanej akcji weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie Pragi-Północ, głównie przy ul. Brzeskiej, 11 Listopada i Kępnej. Do jednego zatrzymania doszło również w lokalu przy ul. Nieporęckiej.

W operacji uczestniczyli policjanci pionów kryminalnego i prewencji. Do sprawdzania mieszkań skierowano ponadto przewodnika z psem służbowym specjalizującym się w wykrywaniu zapachu narkotyków.

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Największe siły skierowano na Brzeską

Najwięcej sprzętu i ludzi policja skierowana do mieszkania przy ul. Brzeskiej. To tam przy udziale kontrterrorystów zatrzymano 34-letniego mężczyznę i jego 34-letnią partnerkę.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli marihuanę oraz doniczki z krzewami, przypominającymi konopie. Rośliny i zabezpieczony susz zostaną poddane badaniom, które pozwolą dokładnie określić ich rodzaj oraz ilość substancji odurzającej.

Funkcjonariusze zabrali z lokalu również kilka tysięcy złotych i telefony komórkowe. Śledczy będą sprawdzać, czy gotówka mogła pochodzić z przestępstwa oraz czy w pamięci urządzeń znajdują się informacje dotyczące dostawców, odbiorców lub innych uczestników podejrzanego procederu.

Ostatecznie w ręce funkcjonariuszy wpadło czterech mężczyzn w wieku od 34 do 48 lat oraz 34-letnia kobieta. Do prokuratury doprowadzono dodatkowo 49-latka przebywającego już w zakładzie karnym w związku z inną sprawą. Mężczyzna został przesłuchany w ramach tego samego postępowania.

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Zarzuty dla czterech zatrzymanych

Wszystkie osoby zatrzymane podczas działań zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Prokurator przedstawił zarzuty czterem spośród nich. Dotyczą one wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz uczestniczenia w takim obrocie. Za przestępstwa tego rodzaju może grozić do 12 lat pozbawienia wolności.

Surowsza odpowiedzialność może grozić 49-letniemu mężczyźnie, który, według śledczych, miał działać w warunkach recydywy. Z kolei najpoważniejsze zarzuty usłyszał 34-latek zatrzymany przy ul. Brzeskiej. Oprócz udziału w obrocie narkotykami prokurator zarzucił mu przetwarzanie znacznej ilości kokainy. Pomijając 49-latka, który odsiaduje już inny wyrok, tylko 34-latek z Brzeskiej został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Reszta otrzymała dozór policyjny.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie trwa. Policjanci nie wykluczają dalszych czynności i zatrzymań.