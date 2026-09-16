108 km/h obok szkoły podstawowej. 75-latek stracił prawo jazdy

75-latek pędził 108 km/h w rejonie szkoły.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące.

Dostał 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych.

Pijany pędził przez wieś i zabił 10 latka

Pędził 108 km/h tuż obok szkoły

Otwocka drogówka prowadziła w piątek kontrole w miejscach, gdzie trzeba szczególnie uważać na dzieci. Jednym z nich był Ostrów w gminie Celestynów, gdzie policjanci pilnowali okolicy szkoły podstawowej. W pewnym momencie ich radar namierzył Toyotę. Kierowca wcale nie zwolnił. Pomiar pokazał 108 km/h. Problem w tym, że to teren zabudowany, a samochód jechał w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Za kierownicą siedział 75-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.

Policjanci zabrali mu prawo jazdy

Takie przekroczenie prędkości oznaczało dla kierowcy poważne konsekwencje. Mężczyzna przekroczył limit aż o 58 km/h. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na trzy miesiące. 75-latek został także ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a do jego konta dopisano 13 punktów karnych.

Drogówka zapowiada kolejne kontrole

Policjanci przypominają, że okolice szkół to nie miejsce na szybką jazdę. Po rozpoczęciu roku szkolnego przy placówkach pojawia się więcej dzieci, a sytuacja na drodze może zmienić się w ułamku sekundy. Dlatego funkcjonariusze otwockiej drogówki zapowiadają kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół na terenie całego powiatu.