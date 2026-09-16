Dramat w Warszawie. Kobieta wtargnęła pod tramwaj

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-16 13:22

W dzielnicy Włochy doszło do groźnego wypadku. Piesza została uderzona przez tramwaj linii numer 1 i wciągnięta pod skład. W ciężkim stanie przewieziono ją do szpitala, a w jej uwalnianiu spod składu pomagali przechodnie.

  • Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą.
  • Kobieta wpadła pod koła pojazdu.
  • Poszkodowana w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

Dramatyczny wypadek na Włochach. Kobieta znalazła się pod tramwajem

Z informacji przekazanych przez profil Miejski Reporter wynika, że do wypadku doszło w okolicy skrzyżowania al. Krakowskiej z ul. Instalatorów. Wstępne informacje wskazują, że piesza weszła na torowisko w niedozwolonym miejscu. W tym samym czasie nadjeżdżał tramwaj linii 1, zmierzający w kierunku Śródmieścia. Mimo prób awaryjnego hamowania motorniczemu nie udało się zatrzymać maszyny przed uderzeniem. Po zderzeniu kobieta utknęła pod wagonem.

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Świadkowie wyciągali ranną spod tramwaju

Zdarzenie wyglądało niezwykle dramatycznie. Zanim na miejsce dotarły wezwane służby, to przypadkowi przechodnie zdołali wydostać poszkodowaną spod ważącego kilkadziesiąt ton pojazdu. Ranną natychmiast zajęli się ratownicy medyczni. Z poważnymi obrażeniami ciała, w ciężkim stanie, została przetransportowana do placówki medycznej.

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Utrudnienia w kursowaniu tramwajów

W akcji ratunkowej i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia brali udział strażacy, załoga karetki pogotowia, funkcjonariusze policji oraz służby Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich. Z powodu wypadku ruch tramwajów na tym odcinku został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów podróżujących wzdłuż al. Krakowskiej. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia, w tym dokładnych przyczyn wtargnięcia kobiety na tory.

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