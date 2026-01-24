Nowe ujęcia z "Lalki" Netfliksa. Na bogato. Co za stroje! Wiadomo, kto dołączył do obsady

Wielbiciele "Lalki" już zacierają ręce i jednocześnie przestępują z nogi na nogę z niecierpliwości. Na szczęście nie będą czekać bardzo długo - pewne jest, że netfliksowa ekranizacja szkolnej lektury znajdzie się w ofercie platformy jeszcze w tym roku. Teraz na instagramowym koncie Netfliksa pojawiły się ujęcia z planu. Widać na nich parę głównych bohaterów, ale nie tylko.

Mamy dla Was nowe ujęcia z planu "Lalki". Do Tomasza Schuchardta i Sandry Drzymalskiej dołączają: Magdalena Cielecka, Julia Wyszyńska, Jacek Braciak, Dariusz Chojnacki. Premiera serialu w drugiej połowie 2026 roku - czytamy w sieci.

Zdjęcia robią wrażenie. Stroje są wspaniałe, scenografia bardzo bogata. Jak tak dalej pójdzie "Lalka" może stać się prawdziwym hitem i zostać polskim odpowiednikiem uwielbianych "Bridgertonów!

Internauci komentują

Zdjęcia są szeroko komentowane przez internautów. "Stylowe" - oceniła Małgorzata Domagalik, a Maciej Zień dodał: "Pięknie".

Inni stwierdzili:

"Ale to pięknie wygląda", "OMG przepięknie", "Nie mogę się doczekać!", "Cudownie!", "Piękna scena. Nie mogę się doczekać, kiedy serial trafi do TV", "Wszyscy wyglądają BOSKO!", "Skoro już muszą powstawać współczesne wersje 'Lalki', to dobrze, że spośród znanych młodych aktorek do roli Łęckiej wybrano właśnie Sandrę Drzymalską. Jest naprawdę dobrą aktorką, co widać nawet na tych zdjęciach", "Boski Tomek Schuchardt. Jaki On przystojny!", "Ale to będzie uczta".

Wydaje się, że widzów chętnych do obejrzenia netfliksowej "Lalki" nie brakuje! A apetyt na tę produkcję jeszcze wzrósł po obejrzeniu bardzo klimatycznych ujęć.

Nie dwie, a aż trzy "Lalki"

Rok 2026 zdecydowanie będzie należał do "Lalki". Na ekrany wejdą dwie ekranizacje, a to nie koniec. Będzie też spektakl.

Pierwsza ekranizacja będzie miała premierę we wrześniu tego roku - wtedy ma trafić do kin. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Na dużym ekranie zobaczymy Marka Kondrata, Andrzeja Seweryna, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Maję Ostaszewską, Cezarego Żaka, Borysa Szyca i wielu innych.

Równolegle powstaje serialowa adaptacja "Lalki" przygotowywana przez Netflix. W tej wersji Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt, a w Izabelę Łęcką wcieli się Sandra Drzymalska.

Portal Telemagazyn podał, że powstanie trzecia adaptacja - teatralna. Już w marcu na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie zostanie zaprezentowana nowa inscenizacja powieści Prusa. Za reżyserię odpowiada Mikita Iłynczyk, młody twórca z Białorusi, a dramaturgię przygotował Goran Injac z Serbii. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Bosaka, Izabelę Łęcką zagra Marta Ojrzyńska.

Nowa ekranizacja Lalki - Jakubik ocenia | Kolumna Zygmunta