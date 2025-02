Polska gwiazda gra w "Bridgertonach"! Mamy zdjęcia, padniecie!

Polska gwiazda w "Bridgertonach"! Mamy zdjęcia!

„Bridgertonowie” wielki serialowy hit Netflixa. Historia oparta na powieści Julii Quinn wciąga nas w świat wielkich intryg i gorących romansów. Wszystko dzieje się w XIX-wiecznej Anglii, w kostiumach i okolicznościach z epoki. Bridgertonowi to rodzina z wpływowej londyńskiej socjety. Każdy sezon obłędnie popularnego serialu opowiada o miłosnych sensacjach jednego z rodzeństwa Bridgertonów. Okazuje się, że w najnowszych odcinkach zobaczymy polską gwiazdę! Czyje serce rozpali piękna Polka?

Za co kochamy Bridgertonów?

Serial „Bridgertonowie” wyróżnia się elastycznym podejściem do historii. Na angielskim dworze widzimy bohaterów o różnych kolorach skóry, w tle popowe hity, a miłość jest tak swobodna, jak w XXI wieku. Do tej pory tylko jednemu Polakowi udało się zagrać w tym hicie. To Christopher Cugowski, syn Krzysztofa Cugowskiego, legendarnego wokalisty Budki Suflera. Teraz do obsady dołączyła piękna Polka!

Radosna wieść, że polska gwiazda dołączyła do wielkiego hitu Netflixa gruchnęła na Instagramie. Kto pochwalił się niesamowitym angażem?

Polska gwiazda w "Bridgertonach"

Tą szczęściarą jest Patricia Kazadi, aktorka, piosenkarka, tancerka i prezenterka telewizyjna. Jej matka pochodzi z Łukowa, a ojciec z Demokratycznej Republiki Konga. Gwiazda skończyła Szkołę Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie i od dziecka udziela się w telewizji, muzyce i teatrze. W 2002 roku Kazadi zadebiutowała w „Szansie na sukces”, później wystąpiła też w : „Jak oni śpiewają”, „Taniec z gwiazdami” i „Twoja twarz brzmi znajomo”. Prawdziwą sławę przyniosła jej rola Anny Chełmickiej w serialu „Egzamin z życia”. Jako prowadząca Patricia sprawdziła się w programach: „You Can Dance - Po prostu tańcz” i „X Factor”. Wokalistka wydała albumy „Trip”, i „MAKASI 19-23”. W 2025 roku Patricia Kazadi powróci jako prowadząca program „Must Be the Music. Tylko muzyka” w Polsacie. No i niebawem zobaczymy ją w "Bridgertonach"! Jaką rolę dostała Kazadi w wielkim hicie Netflixa?

Kazadi pochwaliła się sukcesem na swoim profilu na Instagramie. W naszej galerii zobaczysz dużo zdjęć z planu serialu, na których pokazała się w strojach z epoki. Nie wiadomo jednak, który z wiazdorów będzie jej partnerował.

Kochani… nareszcie po miesiącach trzymania tego w tajemnicy mogę podzielić się z Wami tą informacją. Jako pierwsza polka .. postawiłam stopę na planie Bridgertonów melduje się prosto z legendarnego Shepperton Film Studios nie mogę w to uwierzyć .

Na razie Kazadi utrzymuje w tajemnicy, w jaką postać wcieli się w 4 sezonie „Bridgertonów”.

Sonda Czekasz na nowe odcinki serialu "Bridgertonowie"? Tak Nie Nie widziałem/łam jeszcze pierwszego

Bridgertonowie sezon 3 - wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.