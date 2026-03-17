Sebastian Fabijański zatańczy z siostrą. Ma bliskie relacje z Wiśniewskimi!

Sebastian Fabijański radzi sobie wyśmienicie na parkiecie programu „Taniec z gwiazdami”. W trakcie ostatniego występu aktor borykał się z urazem, lecz mimo to niemal sięgnął po historyczną, maksymalną notę. Obecność Kayah w fotelu jurorskim sprawiła, że tym razem pary rywalizowały o pięćdziesiąt punktów zamiast standardowych czterdziestu. Niestety, ostateczny wynik w przypadku aktora popsuły oceny Rafała Maseraka oraz Tomasza Wygody, którzy przyznali za jego paso doble noty na poziomie dziewięciu punktów.

Sebastian Fabijański ma młodszą siostrę

Nadchodząca odsłona tanecznego show Polsatu upłynie pod znakiem rodzinnych duetów. Znamy już pierwsze szczegóły dotyczące tego, kto wesprze poszczególne gwiazdy na telewizyjnym parkiecie. Wiadomo na przykład, że Mateusz Pawłowski zatańczy ze swoją ukochaną Nelą, Paulinie Gałązce towarzyszyć będzie mama Eugenia, a Natsu pojawi się u boku ojca. W wywiadzie dla Eski Sebastian Fabijański zdradził, że wspólnie z Julią Suryś zaproszą do występu jego młodszą siostrę, Weronikę Fabijańską. Kobieta ma bardzo mocne powiązania z Martą i Michałem Wiśniewskimi. Znana w środowisku pod pseudonimem Weranda tancerka od lat współpracuje ze szkołą Mandaryny, a prywatnie jest życiową partnerką ich syna, Xaviera.

Weronika Fabijańska u boku brata w „Tańcu z gwiazdami”

Aktor podczas wywiadu z reporterem Eska.pl otwarcie przyznał, że wybór siostry do tego specjalnego wydania programu nie był absolutnie przypadkowy. Weronika, szerzej funkcjonująca w tanecznej branży jako Weranda, może pochwalić się ogromnym doświadczeniem. Na co dzień prężnie spełnia się zawodowo jako profesjonalna tancerka oraz dyplomowana instruktorka w formacji RE:Act Team.

Zatańczymy z moją siostrą Weroniką Fabijańską, która tańczy i mam taką nadzieję, ze to będzie taki pokaz czystej radości z tańca. Styl absolutnie temu może pomóc i chciałbym, żebyśmy tak we troje naprawdę szczerze cieszyli tym tańcem - powiedział reporterowi Eski aktor.

Więzi łączące młodszą siostrę Fabijańskiego z klanem Wiśniewskich są niezwykle silne i trwają już długi czas. Weronika regularnie pojawia się u boku Mandaryny podczas jej scenicznych koncertów. Z kolei w 2021 roku media w całej Polsce obiegła informacja, że młoda tancerka spotyka się z Xavierem, czyli najstarszym synem Michała i Marty Wiśniewskich.

Fabijański niezadowolony z ocen. Tak mówi o Eurowizji

