Wiktor Sas jedzie na Eurowizję Junior 2026. To zwycięzca popularnego "The Voice Kids"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-17 12:12

Na tegorocznej Eurowizji Junior 2026 na Malcie polskim reprezentantem będzie Wiktor Sas. Nastoletni wokalista wykona na wielkiej scenie kompozycję "Gravity". Przed rozpoczęciem międzynarodowych zmagań sprawdzamy, kim jest młody muzyk, ile ma lat i co kryje się za tekstem jego eurowizyjnego hitu.

Wiktor Sas to tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026. Internauci nieustannie poszukują w sieci informacji na temat tego uzdolnionego nastolatka. Wśród najczęstszych zapytań pojawiają się kwestie dotyczące jego wieku, pochodzenia, rodziców oraz eurowizyjnej propozycji "Gravity". Fani szukają również doniesień o jego debiutanckim utworze "Bilet", wygranej w formacie "The Voice Kids" oraz oficjalnych profilach na Instagramie i TikToku. Zgromadziliśmy najważniejsze fakty z życia młodego wokalisty.

Ile lat ma Wiktor Sas? Wiek reprezentanta na Eurowizję Junior 2026

Młody wokalista z Polski ma obecnie 14 lat.

Skąd pochodzi Wiktor Sas? Rodzinna miejscowość wokalisty

Nastoletni artysta wywodzi się z Przechlewa. Jest to miejscowość zlokalizowana w powiecie człuchowskim, na terenie województwa pomorskiego.

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Kim są rodzice Wiktora Sasa? Wsparcie najbliższych

Opiekunami młodego talentu są Anita i Eugeniusz. Telewidzowie mogli ich poznać podczas wspólnej wizyty z synem w porannym paśmie "Pytanie na śniadanie", gdzie cała rodzina opowiadała o kulisach jego życia poza światłem kamer.

Wiktor Sas i piosenka "Gravity" na Eurowizję Junior 2026

Wokalista będzie walczył o zwycięstwo z utworem "Gravity". Piosenka niesie za sobą przesłanie o wierze we własne możliwości, pokonywaniu codziennych trudności oraz samodzielności w działaniu. Użyta w tytule grawitacja to symboliczna presja, przeszkody i chwile zwątpienia stojące na drodze do realizacji celów. Muzyczna propozycja przeplata język polski z angielskim, a w proces tworzenia hitu zaangażowani byli Lanberry, Tribbs, Koder oraz Coach Harrison.

Wiktor Sas wygrywa dziewiątą edycję "The Voice Kids"

W 2026 roku Wiktor Sas triumfował w dziewiątej odsłonie muzycznego talent show "The Voice Kids". Zgodnie z tym, co przekazał w wywiadzie dla TVP, o miejsce w telewizyjnym formacie walczył trzykrotnie, zanim ostatecznie osiągnął sukces. W trakcie przesłuchań w ciemno zaprezentował cover "Unforgettable" duetu Marcus & Martinus, odwracając wszystkie trenerskie fotele. Ostatecznie trafił pod skrzydła Tribbsa. Zwycięstwo zapewniło mu czek na 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na muzyczny rozwój, profesjonalny kontrakt fonograficzny oraz szansę wyjazdu na Eurowizję Junior 2026.

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Pożegnanie Wiktora Sasa w Przechlewie
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Utwór "Bilet" Wiktora Sasa

Singiel zatytułowany "Bilet" to debiutancki projekt Wiktora Sasa, który okazał się ważnym punktem w jego karierze. 14-latek wykonał tę piosenkę na żywo podczas ostatecznego starcia w finale dziewiątej edycji "The Voice Kids".

Wiktor Sas w mediach społecznościowych: TikTok i Instagram

Reprezentant Polski chętnie udziela się w przestrzeni wirtualnej. Konto młodego twórcy na platformie TikTok można śledzić pod nickiem @wiktorsas.official, z kolei na Instagramie publikuje on materiały jako @wiktor.sas.

Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026
Wiktor Sas
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Uśmiechnięty Wiktor Sas w czerwono-białej bluzie wskazuje palcem na swoją głowę. O reprezentancie na Eurowizję Junior przeczytasz na SE.
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