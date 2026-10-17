Wiktor Sas jedzie na Eurowizję Junior 2026. To zwycięzca popularnego "The Voice Kids"

Spis treści
- Ile lat ma Wiktor Sas? Wiek reprezentanta na Eurowizję Junior 2026
- Skąd pochodzi Wiktor Sas? Rodzinna miejscowość wokalisty
- Kim są rodzice Wiktora Sasa? Wsparcie najbliższych
- Wiktor Sas i piosenka "Gravity" na Eurowizję Junior 2026
- Wiktor Sas wygrywa dziewiątą edycję "The Voice Kids"
- Utwór "Bilet" Wiktora Sasa
- Wiktor Sas w mediach społecznościowych: TikTok i Instagram
Wiktor Sas to tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026. Internauci nieustannie poszukują w sieci informacji na temat tego uzdolnionego nastolatka. Wśród najczęstszych zapytań pojawiają się kwestie dotyczące jego wieku, pochodzenia, rodziców oraz eurowizyjnej propozycji "Gravity". Fani szukają również doniesień o jego debiutanckim utworze "Bilet", wygranej w formacie "The Voice Kids" oraz oficjalnych profilach na Instagramie i TikToku. Zgromadziliśmy najważniejsze fakty z życia młodego wokalisty.
Ile lat ma Wiktor Sas? Wiek reprezentanta na Eurowizję Junior 2026
Młody wokalista z Polski ma obecnie 14 lat.
Skąd pochodzi Wiktor Sas? Rodzinna miejscowość wokalisty
Nastoletni artysta wywodzi się z Przechlewa. Jest to miejscowość zlokalizowana w powiecie człuchowskim, na terenie województwa pomorskiego.
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Kim są rodzice Wiktora Sasa? Wsparcie najbliższych
Opiekunami młodego talentu są Anita i Eugeniusz. Telewidzowie mogli ich poznać podczas wspólnej wizyty z synem w porannym paśmie "Pytanie na śniadanie", gdzie cała rodzina opowiadała o kulisach jego życia poza światłem kamer.
Wiktor Sas i piosenka "Gravity" na Eurowizję Junior 2026
Wokalista będzie walczył o zwycięstwo z utworem "Gravity". Piosenka niesie za sobą przesłanie o wierze we własne możliwości, pokonywaniu codziennych trudności oraz samodzielności w działaniu. Użyta w tytule grawitacja to symboliczna presja, przeszkody i chwile zwątpienia stojące na drodze do realizacji celów. Muzyczna propozycja przeplata język polski z angielskim, a w proces tworzenia hitu zaangażowani byli Lanberry, Tribbs, Koder oraz Coach Harrison.
Wiktor Sas wygrywa dziewiątą edycję "The Voice Kids"
W 2026 roku Wiktor Sas triumfował w dziewiątej odsłonie muzycznego talent show "The Voice Kids". Zgodnie z tym, co przekazał w wywiadzie dla TVP, o miejsce w telewizyjnym formacie walczył trzykrotnie, zanim ostatecznie osiągnął sukces. W trakcie przesłuchań w ciemno zaprezentował cover "Unforgettable" duetu Marcus & Martinus, odwracając wszystkie trenerskie fotele. Ostatecznie trafił pod skrzydła Tribbsa. Zwycięstwo zapewniło mu czek na 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na muzyczny rozwój, profesjonalny kontrakt fonograficzny oraz szansę wyjazdu na Eurowizję Junior 2026.
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Utwór "Bilet" Wiktora Sasa
Singiel zatytułowany "Bilet" to debiutancki projekt Wiktora Sasa, który okazał się ważnym punktem w jego karierze. 14-latek wykonał tę piosenkę na żywo podczas ostatecznego starcia w finale dziewiątej edycji "The Voice Kids".
Wiktor Sas w mediach społecznościowych: TikTok i Instagram
Reprezentant Polski chętnie udziela się w przestrzeni wirtualnej. Konto młodego twórcy na platformie TikTok można śledzić pod nickiem @wiktorsas.official, z kolei na Instagramie publikuje on materiały jako @wiktor.sas.