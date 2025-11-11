Najpiękniejsze zdjęcia z Marszu Niepodległości 2025. Tak wyglądał 11 listopada w Warszawie

Święto Niepodległości w Warszawie w 2025 roku to mieszanka tradycji i współczesności, z tysiącami Polaków celebrujących wolność, każdy na swój sposób.

Marsz Niepodległości zgromadził blisko 100 tysięcy osób - od rodzin, przez środowiska skrajnie prawicowe, aż po powstańców - wszyscy pod biało-czerwoną flagą.

Zobacz najlepsze zdjęcia, które w tym wyjątkowym dniu wykonali fotoreporterzy "SE".

Wielkie święto i Marsz Niepodległości. Wszystko pod biało-czerwoną flagą

Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie. Z jednej strony przerażająca czerwień rac odpalonych wbrew zakazowi i politycznych okrzyków, z drugiej – rodziny z dziećmi z biało-czerwonymi flagami w dłoniach. Z jednej strony zamaskowani mężczyźni z antyrządowymi hasłami, z drugiej – powstańcy warszawscy z biało-czerwonymi opaskami.

Tak wyglądał Marsz Niepodległości – najliczniejsze masowe wydarzenie 11 listopada w stolicy. Według wstępnych szacunków wzięło w nim udział blisko 100 tys. osób, przekazało Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Nie zabrakło też prezydenta Karola Nawrockiego. Fotoreporterzy "SE" uchwycili momenty poruszające, jak i kontrowersyjne.

Nie tylko marsz

Ale obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości, to nie tylko marsz. Cała Warszawa była biało-czerwone od flag, kotylionów przypinanych do ubrań, strojów szczudlarzy i tancerzy, którzy przeszli w korowodzie przez Krakowskie Przedmieście. Uczestnicy 35. Biegu Niepodległości mieli na sobie białe i czerwone koszulki, co pozwoliło utworzyć żywą flagę z tłumu biegnących. Dzień wieńczy koncert pełen patriotycznych pieśni.

Warszawiacy świętując pokazali swoje różne oblicza, różne poglądy, różne sposoby ich demonstrowania, ale każdy mógł być tam, gdzie chciał. I wszyscy pod biało-czerwoną flagą. Zobacz nasze zdjęcia.