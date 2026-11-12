Burger Drwala 2026 wrócił do McDonald’s. Znamy aktualne ceny i nowy wariant kanapki

Burger Drwala 2026 dostępny w McDonald’s. Startuje jubileuszowa edycja

Miłośnicy Burgera Drwala mają powody do zadowolenia! W czwartek, 12 listopada 2026 roku, kultowa kanapka ponownie pojawiła się w menu restauracji McDonald’s w całej Polsce. Co ważne, w tym sezonie sieć zdecydowała się na wprowadzenie klasycznej wersji burgera do wszystkich lokali jednocześnie, dzięki czemu klienci mogą cieszyć się jego smakiem już od pierwszego dnia sprzedaży.

Tegoroczny powrót Drwala jest jednak wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. W 2026 roku mija dokładnie 15 lat od debiutu kanapki na polskim rynku. Burger po raz pierwszy trafił do oferty McDonald’s w 2011 roku i od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sezonowych produktów sieci. Dla wielu Polaków jego pojawienie się w restauracjach to już niemal tradycja, która nieodłącznie kojarzy się z nadejściem jesienno-zimowego sezonu.

Inauguracja Burgera Drwala w Kielcach. Specjalna instalacja świetlna

Główne wydarzenia inaugurujące obecny sezon zorganizowano w Kielcach. Tuż obok lokalu sieci McDonald’s przy ulicy Sienkiewicza 44 stanęła wyjątkowa instalacja świetlna o nazwie „Drwalowe słońce”. Zainteresowani mieszkańcy oraz turyści mogą podziwiać tę konstrukcję w dniach od 12 do 16 listopada.

Cennik Burgera Drwala 2026 w McDonald’s. Ile kosztują zestawy?

Powrót flagowej kanapki do sprzedaży oznacza również ujawnienie aktualnych cen. Dla fanów sieci mamy pozytywne informacje, ponieważ McDonald’s utrzymał zeszłoroczną cenę klasycznego Burgera Drwala. Zakup samej bułki w podstawowym wariancie to wydatek rzędu 25,90 zł. Tak przedstawia się szczegółowe zestawienie cenowe na ten sezon.

Burger Drwala Klasyczny kosztuje 25,90 zł, w zestawie zapłacimy około 33,90 zł, a powiększony zestaw to wydatek około 37,10 lub 38,10 zł.

kosztuje 25,90 zł, w zestawie zapłacimy około 33,90 zł, a powiększony zestaw to wydatek około 37,10 lub 38,10 zł. Burger Drwala z kurczakiem to koszt około 25,90 zł, cena zestawu wynosi około 33,90 zł, natomiast zestaw powiększony kosztuje w granicach 37,10 a 38,10 zł.

to koszt około 25,90 zł, cena zestawu wynosi około 33,90 zł, natomiast zestaw powiększony kosztuje w granicach 37,10 a 38,10 zł. Burger Drwala Serowy stanowiący nowość kosztuje około 26,90 zł, w zestawie zapłacimy za niego około 34,60 zł, a wersja powiększona to koszt około 38,10 zł.

kosztuje około 26,90 zł, w zestawie zapłacimy za niego około 34,60 zł, a wersja powiększona to koszt około 38,10 zł. Burger Drwala z żurawiną wyceniono na około 26,90 zł, zakup zestawu wiąże się z wydatkiem około 34,60 zł, a powiększonego około 38,10 zł.

wyceniono na około 26,90 zł, zakup zestawu wiąże się z wydatkiem około 34,60 zł, a powiększonego około 38,10 zł. Burger Drwala na ostro kosztuje około 26,90 zł, w opcji z zestawem około 34,60 zł, a za powiększony zestaw trzeba zapłacić około 38,10 zł.

kosztuje około 26,90 zł, w opcji z zestawem około 34,60 zł, a za powiększony zestaw trzeba zapłacić około 38,10 zł. Zakręcone Frytki podawane z sosem to wydatek na poziomie około 10,90 zł.

Premiera Burger Drwala 2025 w Poznaniu

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Nowy smak Burgera Drwala w 2026 roku. Jakie warianty są w menu McDonald’s?

W tym sezonie sieć ponownie wychodzi poza ramy pojedynczej, tradycyjnej kanapki. Przedstawiciele McDonald’s przygotowali zróżnicowane opcje smakowe, wśród których szczególną uwagę przyciąga nowość wzbogacona o dodatkową porcję sera. W menu znajdziemy pięć odrębnych kompozycji.