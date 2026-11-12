Strzelanina w centrum miasta! Pięć osób postrzelonych, jedna nie żyje! "Kałuża krwi"

Centrum Waszyngtonu sparaliżowała strzelanina, która wybuchła w okolicy Dupont Circle, zmuszając służby do natychmiastowej interwencji.

Co najmniej cztery osoby zostały ranne w centrum fitness Vida, a sprawca pozostaje na wolności, co skłoniło policję do wydania pilnego ostrzeżenia.

Poznaj najnowsze szczegóły tej dramatycznej obławy i dowiedz się, jakie działania podejmują służby, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stolicy.

Strzelanina w centrum Waszyngtonu!

"W centrum stolicy Stanów Zjednoczonych, Waszyngtonu trwa strzelanina" - podała w czwartek, 12 listopada lokalna policja. Na razie wiadomo niewiele. Do strzelaniny miało dojść w okolicy Dupont Circle. "Trwa akcja służb, na miejscu jest wiele pojazdów policji oraz federalnej służby ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms Explosives), które zaleciły trzymać się z dala od miejsca zdarzenia" - podaje PAP.

Mieszkańcy okolic mówią o wielu hukach, przypominających wybuchy. Telewizja ABC przekazała, że co najmniej pięć osób zostało postrzelonych. Sprawcy wciąż nie udało się znaleźć. Wszystko wydarzyło się w bliskiej odległości od Białego Domu.

Ostrzelany klub fitness?

Nieco więcej przekazuje radna okręgu Brooke Pinto. Na platformie X poinformowała, że "strzelanina miała miejsce wewnątrz i na zewnątrz centrum fitness Vida w pobliżu skrzyżowania ulic 15th i P Northwest w Logan Circle". "Nie idźcie tam" - przestrzegła.

Jak podaje agencja AP, policja odcięła teren w pobliżu centrum fitness VIDA, kościoła episkopalnego św. Łukasza i supermarketu Whole Foods. "Znaczna część tego obszaru została odgrodzona. Szkoły w pobliżu miejsca zdarzenia zostały zamknięte. Ulice w okolicy również zostały zablokowane podczas masowej interwencji policji". Nad miastem latają śmigłowce i szukają strzelca.

NAJNOWSZE INFORMACJE. "Upadł, a z jego ciała wypłynęła kałuża krwi"

Zgodnie z tym, co podała przed chwilą AP, podejrzany został zabarykadowany w pobliżu miejsca, w którym doszło do pierwszej strzelaniny. Oddziały SWAT interweniowały na wysokim piętrze pobliskiego budynku mieszkalnego. Jedna osoba miała zostać zabita przez napastnika na terenie siłowni. "James Spellman był na siłowni chwilę po 8 rano, kiedy usłyszał strzały. Powiedział, że w tym czasie na siłowni przebywało około 50 osób" - pisze serwis i cytuje świadka: "W ciągu kilku sekund mężczyzna upadł na ziemię, a z jego ciała wypłynęła kałuża krwi. Ktoś rzucił mu się na pomoc. Zmarł natychmiast. Został postrzelony w szyję”.

Agencja relacjonuje wypowiedź świadka zdarzenia. "Ryan Dubicki przebywał w swoim pobliskim mieszkaniu około godziny 8 rano, gdy – jak twierdzi – usłyszał około pięciu huków”.

Więcej informacji wkrótce.

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