Ostrowiec Świętokrzyski pomodli się za ofiary tragedii w Krakowie

Wydarzenia z 7 listopada wstrząsnęły całą Polską. Zamach na krakowskim Rynku Głównym, w którym zginęło sześć osób, oraz odkrycie trzech ciał w rodzinnym domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim pozostawiły wiele rodzin w żałobie. W sobotę, 14 listopada, mieszkańcy tego miasta będą mieli okazję wspólnie uczcić pamięć zmarłych.

Jak poinformował portal ostrowiecka.pl, o godzinie 15:00 w kolegiacie św. Michała Archanioła rozpocznie się specjalne nabożeństwo w intencji ofiar tragicznych wydarzeń.

Modlitwie będzie przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W programie przewidziano liturgię słowa oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Nabożeństwo ma być okazją do wspólnej refleksji, modlitwy za zmarłych oraz okazania solidarności z ich bliskimi, którzy mierzą się ze skutkami tragedii.

Sześć osób zginęło w Krakowie. Trzy kolejne znaleziono w Ostrowcu

Do zamachu doszło w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00. Według ustaleń policji 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Napastnik został postrzelony podczas interwencji policjantów i zatrzymany. Zmarł dwa dni później w szpitalu.

Jeszcze tego samego dnia świętokrzyscy policjanci weszli do domu rodzinnego sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wewnątrz znaleziono ciała trzech osób: 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry napastnika.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń sądowo-lekarskich, na ciałach ujawniono obrażenia wskazujące na rany postrzałowe. Śledczy wyjaśniają okoliczności ich śmierci oraz związek tych zdarzeń z zamachem w Krakowie.

Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim:

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Ostrowiec Świętokrzyski również przeżywa tragedię

Dramat szczególnie dotknął mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. To właśnie tam mieszkał sprawca zamachu, a w jego rodzinnym domu odkryto ciała trzech osób.

Już 8 listopada lokalna parafia św. Jana Pawła II w ogłoszeniach duszpasterskich nawiązała do wydarzeń w Krakowie i tragedii, która dotknęła Ostrowiec. Duchowni zapewnili o modlitwie za zabitych, rannych i ich rodziny.

Sobotnie nabożeństwo w kolegiacie św. Michała Archanioła będzie kolejną okazją do wspólnego upamiętnienia ofiar.

W sobotę wierni spotkają się w kolegiacie

Nabożeństwo rozpocznie się 14 listopada o godzinie 15:00 w kolegiacie św. Michała Archanioła przy ul. Okólnej 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz poprowadzi liturgię słowa oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa zostanie poświęcona pamięci zmarłych oraz wsparciu ich rodzin.