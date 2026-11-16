Straszny wypadek pod Końskimi. Wśród ofiar 16-latek. Mamy nowe informacje

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Dawid Bąk
2026-11-16 11:30

Tragicznie zakończyła się niedziela na trasach powiatu koneckiego w województwie świętokrzyskim. W miejscowości Korytków doszło do zderzenia auta osobowego z ciężarówką. Śledczy ujawniają kolejne fakty dotyczące ofiar, którymi okazali się 16-latek oraz 45-letni mężczyzna. Nowe okoliczności tego zdarzenia przedstawił reporter Radia ESKA.

Dramat rozegrał się w niedzielny wieczór, po zapadnięciu zmroku i przy znacznie utrudnionej widoczności. Obecnie policja oraz prokuratura sprawdzają, czy trudne warunki przyczyniły się do tragedii w Korytkowie. Pewne jest jednak to, że skutki tego zdarzenia okazały się niezwykle tragiczne.

Niestety, w wyniku tego zdarzenia dwójka podróżujących pojazdem Volkswagen Golf w wieku 16 i 45 lat, mimo przeprowadzonej resuscytacji poniosła śmierć na miejscu” - przekazał jeszcze w niedzielę Krzysztof Bernat, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Końskich. Z funkcjonariuszem rozmawiał reporter Radia ESKA.

Śmiertelny wypadek Korytków. Policja z Końskich ujawnia nowe fakty o ofiarach

Z pierwszych ustaleń świętokrzyskich funkcjonariuszy wynika, że osoba prowadząca osobowego Volkswagena niespodziewanie zjechała na przeciwny pas jezdni. W tym miejscu auto zderzyło się czołowo z ciężarową cysterną marki Volvo. Kierujący ciężarówką 43-letni mężczyzna wyszedł z opresji bez szwanku, a badanie wykazało, że był trzeźwy.

Pojawiają się także kolejne szczegóły dotyczące samych poszkodowanych oraz przebiegu akcji ratunkowej. Ratownicy z całych sił starali się ocalić podróżujących osobówką, a strażacy musieli wykorzystać specjalistyczne narzędzia, by wydobyć 16-latka i 45-latka z rozbitego wraku. Jak relacjonował dziennikarz portalu tkn24.pl, dramatyczna walka o przywrócenie im funkcji życiowych trwała kilkadziesiąt minut, jednak ostatecznie spełnił się najgorszy możliwy scenariusz.

Ofiary nie były ze sobą spokrewnione” - poinformowała w rozmowie z dziennikarzem Radia ESKA mł. asp. Marta Przygodzka, pełniąca funkcję oficera prasowego KPP w Końskich.

Rodzinom oraz przyjaciołom tragicznie zmarłych składamy najszczersze kondolencje, a do kolejnych oficjalnych komunikatów śledczych będziemy jeszcze wracać. W obliczu tak dramatycznego w skutkach wypadku warto po raz kolejny przypomnieć wezwania mundurowych do zachowania szczególnej rozwagi za kierownicą.

Apele do użytkowników dróg o bezpieczeństwo, trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych, mają charakter uniwersalny i cały czas są aktualne” - zaznaczają funkcjonariusze ze Świętokrzyskiej Policji.

Pod artykułem, wyłącznie ku przestrodze kierowców, publikujemy galerię zdjęć z miejsca wypadku w Kopytkowie.

Zniszczony czarny Volkswagen Golf po wypadku w Korytkowie. W tle strażacy i radiowóz. O tragedii przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 5
270 kilometrów na godzinę i śmiertelny wypadek.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚWIĘTOKRZYSKIE

ROLKI