Która gwiazda wcieli się w postać nowej partnerki agenta 007? Według „Daily Mail” jedną z głównych kandydatek do roli jest 29-letnia Sydney Sweeney. Sama gwiazda przyznała, że od dawna uwielbia serię o agencie 007, ale decyzja o ewentualnym występie zależałaby od scenariusza.

Drugą faworytką jest 32-letnia Maya Jama, brytyjska prezenterka, która coraz częściej pojawia się również w filmach. Bukmacherzy uznali jej szanse na zdobycie roli za większe po tym, jak zrezygnowała z prowadzenia programu „Love Island”.

Trzecia kandydatka to 31-letnia Kendall Jenner. Modelka i celebrytka ma podobno planować rozpoczęcie nowego etapu kariery.

Wszystkie te doniesienia pozostają jednak plotkami. Nie ma oficjalnych informacji o tym, by którakolwiek z wymienionych gwiazd otrzymała już propozycję roli.

Sonda Kto powinien zostać dziewczyną Bonda? Sydney Sweeney Maya Jama Kendall Jenner

Sydney Sweeney to amerykańska aktorka, która zdobyła dużą popularność dzięki serialom „Euforia” i „Biały Lotos”. Dziś należy do najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd Hollywood.

Maya Jama jest brytyjską prezenterką, znaną przede wszystkim z programu „Love Island”. W ostatnim czasie zajęła się także aktorstwem i nawiązała współpracę z Netfliksem.

Kendall Jenner to amerykańska modelka, celebrytka i jedna z gwiazd rodziny Kardashian-Jenner. Od lat pojawia się na wybiegach największych projektantów i prowadzi własne interesy.

#Bond Sydney Sweeney' as Bond girl and Jodie Turner-Smith to take over the role as Miss Moneypenny sounds good. 😀 - (Or even the other way round) https://t.co/a8UC46ml2f https://t.co/O2kZNLnzpE— David Richardson (@Davidmetroland) November 17, 2026

Robert Pattinson zagra nowego Jamesa Bonda. Film wyreżyseruje Denis Villeneuve

W przeciwieństwie do niepotwierdzonych informacji o kandydatkach wybór nowego agenta 007 został już oficjalnie ogłoszony. Studio Amazon MGM poinformowało 16 listopada, że rolę Jamesa Bonda otrzymał 40-letni Robert Pattinson.

Brytyjski aktor zasłynął jako Edward Cullen w filmowej sadze „Zmierzch”. Później wystąpił między innymi w „Batmanie”, „Lighthouse” oraz „Tenet”. Za reżyserię nowej części przygód agenta 007 odpowiada Denis Villeneuve, znany z filmów „Diuna”.

Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie