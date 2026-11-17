Papież Leon XIV uderzony w twarz różańcem! Bolesny incydent podczas pielgrzymki

Leon XIV uderzony różańcem w twarz podczas pielgrzymki! Podczas ostatniego dnia wizyty w Peru papież przejeżdżał papamobile wśród tłumów wiernych, którzy przyszli go zobaczyć i pozdrowić. W pewnym momencie w jego stronę poleciał przedmiot przypominający różaniec. Nie był to pierwszy taki przypadek. Papież nie raz łapał rzeczy rzucane w jego stronę - ludzie po prostu często chcą mu coś przekazać jako prezent. Tym razem jednak coś poszło bardzo nie tak!

Przedmiot, prawdopodobnie właśnie różaniec, trafił Ojca Świętego prosto w twarz. Na nagraniu widać, jak papież gwałtownie się odchyla, a następnie masuje okolice oka. Wyraźnie odczuł ból, jednak wszystko wskazuje na to, że nie stało mu się nic poważnego.

Leon XIV nieraz łapał różne podarunki, ale już wcześniej zdarzały się też nieudane próby. Raz przypadkowo uderzył watykańskiego kamerzystę, gdy próbował schwytać lecący przedmiot. Innym razem zatrzymał się, aby odebrać od wiernych pudełko z pizzą.

Półtora miliona wiernych na mszy w Peru

Incydent nie zakłócił spotkania z wiernymi. Papież odprawił pożegnalną mszę w bazie lotniczej w Limie, w której według podanych informacji uczestniczyło około 1,5 miliona osób.

Podczas nabożeństwa Leon XIV dziękował Peruwiańczykom za serdeczne przyjęcie. Podkreślał również swoje szczególne związki z tym krajem, mówiąc, że naród peruwiański jest także jego narodem.

Była to ostatnia msza podczas pielgrzymki papieża do Ameryki Południowej. Po zakończeniu uroczystości Leon XIV wyruszył w drogę powrotną do Watykanu. Wylądował w Rzymie 17 listopada rano.

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Pope Leo’s run of successfully catching objects tossed to him by crowds came to an end on Monday as what appeared to be a rosary thrown in his direction struck him in the face as he arrived for a farewell Mass in Peru. The pope's bodyguards have lamented that such tossed objects are among their chief concerns in protecting the pope when he is out in public. Read more: https://t.co/exeFRSDypx— ABC News (@ABC) November 16, 2026