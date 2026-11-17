Wstrząsające odkrycie w Luizjanie: na popularnym szlaku spacerowym znaleziono zwłoki 24-letniej kobiety, co wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców.

Lizeht Rodriguez, która wyszła na spacer z psem, została zamordowana w biały dzień.

Policja apeluje o pilną pomoc w ujęciu mordercy; dowiedz się, jakie szczegóły mogą okazać się kluczowe i jak możesz pomóc w rozwiązaniu tej makabrycznej zbrodni.

Biuro szeryfa St. Tammany w Luizjanie poinformowało, że w ubiegłą środę, 11 listopada, przechodzień, spacerujący bardzo popularnym szlakiem między Northlake Nature Center a Pelican Park, natknął się na zwłoki kobiety zakopane w liściach. Szybko okazało się, że to 24-letnia Lizeht Rodriguez, która przyjechała do parku na spacer ze swoim psem około godz. 12.30 tego samego dnia.

Zabił ją między drzewami, tam gdzie nie ma kamer?

Jej śmierć uznano za zabójstwo, choć władze nie podały jeszcze informacji na temat dokładnej przyczyny zgonu. Ślady na jej ciele wskazują jednak, ze popełniono przestępstwo, w dodatku stało się to w biały dzień. Śledczy twierdzą, że możliwe, że kobieta zginęła między drzewami, tam, gdzie nie ma kamer. "Nie możemy wykluczyć możliwości, że morderstwa dokonała osoba obca Lizeht” - powiedział w piątek na konferencji prasowej tymczasowy szeryf Bret Ibert.

Morderca pozostaje na wolności

"Policja apeluje do wszystkich, którzy w środę między godz. 12 a 14 przebywali w pobliżu Pelican Park i Northlake Nature Center, o kontakt ze śledczymi i przejrzenie zdjęć oraz nagrań z kamer samochodowych. Każdy szczegół może być istotny" - czytamy na portalu "New York Post".

"Lizeht miała zaledwie 24 lata i całe życie przed sobą. Była najmłodszym dzieckiem w domu, a strata kogoś tak młodego jest nie do zniesienia” - napisała w pożegnaniu jej siostra. Służby donoszą, że po kilku godzinach udało się znaleźć psa ofiary. Trafił pod opiekę odpowiednich organizacji.

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