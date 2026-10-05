Suryś niemal w samej bieliźnie, Wieniawa w cekinach, Englert w sukience, której prawie nie widać. Te kreacje w "Tańcu z Gwiazdami" skradły show

Ależ one wyglądały! Celebrytki i instruktorki dały show w "Tańcu z Gwiazdami"

W 5. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" wszyscy mocno się wystroili! Taneczne stroje to zawsze wisienka na torcie dla tych osób, które z zapartym tchem śledzą walkę gwiazd o przejście do następnego etapu. Sukienki - długie, krótkie, z falbanami, frędzlami, trenami - budzą zawsze wielkie emocje. Tym razem nie było inaczej, a stylizacje robiły wrażenie.

Na szczególną uwagę zasłużyła Julia Suryś, która tańczyła w niebieskim, koronkowym wdzianku. Długa sukienka tylko pozornie zakrywała wszystko - tak naprawdę ażurowa, cienka tkanina znacznie więcej odsłoniła. Kreacja miała niesamowity, wyrazisty kolor i rozcięcie, które sięgało bardzo wysoko, ale przede wszystkim w oczy rzucała się prześwitująca przez koronkę bielizna tancerki.

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W ciekawej mini tańczyła też Helena Englert - jej ubiór był mocno powycinany, a srebrzysty kolor sprawiał, że taneczny strój ledwo odróżniał się od jej jasnej skóry, za to ładnie mienił się w świetle. Urszula Kobiela, której mężem jest Dominik Smaruj, zaskoczyła sensualną sukienką z rozcięciami, a córka Izabeli Kuny - Nadia Kurzelewska pokazała się w pastelowym stroju podkreślającym talię. Z kolei Julia Wieniawa, jedna z jurorek, postawiła na całkowity błysk, szyk i elegancją. Sięgnęła po cekiny, na dodatek w przepięknym, jesiennym kolorze. Głęboki bordowy odcień okazał się idealnie podkreślać jej urodę.

Sukienek wartych uwagi było znacznie więcej. Paulina Sykut-Jeżyna wystąpiła jednak w zaskakująco skromnej, jasnożółtej długiej kreacji bez ramiączek, a Iwona Pavlović postawiła na nieśmiertelną czerń. Kto wyglądał najciekawiej? Sami oceńcie. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

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"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny. Kto odpadł?

W piątym odcinku najnowszej 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" znani i lubiani pokazali się w towarzystwie bliskich - rodziny lub przyjaciół. Kto z kim zatańczył? Oto wszystkie pary:

Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska

Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz

Kto odpadł? Tradycja show nakazuje, by w odcinku rodzinnym nie odpadł nikt. Wszystkie pary przeszły więc do kolejnego etapu zmagań o Kryształową Kulę. Głosy z odcinka będą się liczyć w następnym, szóstym epizodzie.

Punkty jurorów w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt

Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt

Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt

Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt

Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt

Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt

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Zobacz więcej zdjęć. Suryś niemal w samej bieliźnie, Englert w sukience, której prawie nie widać i Wieniawa w cekinach. Kreacje w "Tańcu z Gwiazdami" skradły show!

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