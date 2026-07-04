Nowości enerBiO w Rossmannie – bez kompromisów między smakiem, składem i wygodą

EnerBiO to idealny wybór dla osób, które chcą jeść świadomie i sięgać po najlepsze produkty zarówno dla siebie, jak i dla środowiska. Marka łączy ekologiczne standardy z nowoczesnym podejściem do smaku. Pokazuje, że żywność BIO może być jednocześnie jakościowa i przystępna cenowo.

EnerBiO wprowadza do Rossmanna kolejne nowości inspirowane światowymi trendami kulinarnymi i zdrowym stylem życia. Wśród premier znalazły się zarówno produkty do szybkich śniadań, zdrowe przekąski, jak i składniki do domowego comfort food.

1. Matcha ENERBIO, Herbata zielona, mielona 30 g

Cena regularna 42,99 zł ENERBIO, herbata zielona, mielona, Matcha, 30 g | Drogeria Rossmann.pl

100% japońskiej zielonej herbaty pochodzi z japońskich plantacji cienistych. Jest mielona tradycyjnie w kamiennych młynach. Przekłada się to na wyjątkowo delikatny, drobno mielony proszek i głęboki, charakterystyczny smak. Japonia to gwarancja wielowiekowej tradycji, idealnych warunków uprawy i wysokiej jakości produktu. Matcha enerBiO pozwala przygotować zarówno klasyczny napój, jak i modne matcha latte, smoothie czy desery. Idealny produkt na poranek i do naturalnego pobudzenia w ciągu dnia.

2. ENERBIO Maliny liofilizowane 60 g

Cena regularna 23,99 zł ENERBIO, maliny liofilizowane, 60 g | Drogeria Rossmann.pl

Liofilizowane owoce od lat królują w kuchni osób aktywnych i fanów zdrowych przekąsek i deserów. 100% maliny enerBiO zachwycają intensywnym smakiem, naturalną słodyczą i lekką, chrupiącą strukturą. W procesie suszenia tracą wodę, jednak owoce, witaminy, minerały, aromat i wartości odżywcze pozostają, jak w świeżych owocach. Można wykorzystać je jako tradycyjną przekąskę lub dodać do jogurtu, musli, owsianki, a nawet do świeżych ciast. Idealne również jako dekoracja.

3. ENERBIO Pasta na kanapki, Pistacja i Biała Czekolada 200 g

Cena regularna 23,99 zł ENERBIO, pasta na kanapki, Pistacja i Biała Czekolada, 200 g | Drogeria Rossmann.pl

Kremowy, delikatnie orzechowy smak pistacji w połączeniu z białą czekoladą i zero oleju palmowego. Pistacje pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych w Hiszpanii. Świetny dodatek do kanapek, deserów, wypieków, croissantów, tostów, naleśników czy owoców. Idealna propozycja dla osób poszukujących zdrowych, słodkich smaków.

4. ENERBIO Kawa ziarnista, palona 1 kg

Cena regularna 89,99 zł ENERBIO, kawa ziarnista, palona, 1 000 g | Drogeria Rossmann.pl

enerBiO Café de Perú to wysokiej jakości kawa ziarnista 100% Arabica pochodząca z ekologicznych upraw w Peru i posiadająca certyfikat Fairtrade. Ręcznie zbierana przez lokalnych rolników ze spółdzielni Satipo. Uprawiana na wysokości 1200-1600 m n.p.m. Jest łagodnie palona. Ziarna zachowują pełny aromat i wyjątkową głębię smaku. Zachwyca delikatną kwasowością oraz subtelnymi korzennymi nutami. To propozycja dla osób, które od codziennej kawy oczekują nie tylko pobudzenia, ale także jakości premium i świadomego pochodzenia produktu. Odpowiednia do automatycznych ekspresów i domowych kawiarek.

5. ENERBIO Mieszanka do wypieku chleba, bezglutenowego, 56% ziaren, bez zbóż 500 g

Cena regularna 14, 99 zł ENERBIO, mieszanka do wypieku chleba, bezglutenowego, 56% ziaren, bez zbóż, 500 g | Drogeria Rossmann.pl

Domowy chleb keto bez szukania składników – wszystko gotowe w jednej mieszance. Wysoka zawartość błonnika. Ponad 30% mniej węglowodanów w porównaniu z chlebem pełnoziarnistym. W składzie siemię lniane, płatki sojowe i nasiona chia. Idealna dla osób na diecie low-carb, które nie chcą rezygnować z chleba. Proste przygotowanie domowego pieczywa. Gotową mieszankę wystarczy wymieszać z zimną wodą, odczekać 10 minut, upiec i gotowe!

6. ENERBIO Roślinne burgery, seitan 200 g

Cena regularna 14,79 zł ENERBIO, roślinne burgery, seitan, 200 g | Drogeria Rossmann.pl

Soczysty, smaczny, wyrazisty i wegański. Seitan to jedna z najlepszych roślinnych alternatyw dla burgera wołowego. Wyprodukowany wyłącznie z europejskiego białka pszennego bio, z minimalnym śladem węglowym (10x mniej emisji CO₂ niż wołowina). Produkt wyróżnia się wyrazistą ziarnistą strukturą i sycącym charakterem, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w klasycznym burgerze, jak i w nowoczesnych bowl’ach czy lunchowych wrapach.

7. ENERBIO Mieszanka przypraw do potraw z awokado 75 g

Cena regularna 16,99 zł ENERBIO, mieszanka przypraw do potraw z awokado, 75 g | Drogeria Rossmann.pl

Awokado toast, guacamole czy bowl’e to już kulinarna codzienność miłośników zdrowej kuchni. Nowa mieszanka przypraw enerBiO została stworzona właśnie z myślą o daniach z awokado. Podkreśla jego kremowość i wydobywa naturalny smak dzięki starannie dobranej kompozycji przypraw. Świetnie sprawdzi się również do jajek, sałatek, serka czy pieczonych warzyw. To prosty sposób, by nawet szybkie śniadanie nabrało charakteru. Mieszanka z płatkami soli morskiej, czarnym sezamem, papryką, zielonym pieprzem, granulkami chili i różowym pieprzem.

8. ENERBIO Mąka migdałowa 300 g

Cena regularna 34,99 zł ENERBIO, mąka migdałowa, 300 g | Drogeria Rossmann.pl

Mąka migdałowa enerBiO to tylko jeden składnik i zero dodatków. Blanszowane migdały, bogata w białko i błonnik, bezglutenowa, wegańska i bez laktozy. Delikatny, lekko słodki smak

migdałów doskonale sprawdza się w ciastach, pancakes, tartach czy domowych fit deserach. Naturalna alternatywa dla mąki pszennej dla osób bezglutenowych i na diecie wysokobiałkowej.

9. ENERBIO Krem pistacjowy proteinowy 200 g

Cena regularna 24,99 zł ENERBIO, krem pistacjowy, 200 g | Drogeria Rossmann.pl

Uwielbiany przez klientów smak pistacji w wersji bio i z bonusem białkowym - to rzadko spotykane połączenie. Aksamitna konsystencja, szlachetny orzechowy aromat. Nie tylko na kanapkę – świetny do deserów, wypieków i śniadaniowych bowlów. Wegański krem bogaty w białko.

10. ENERBIO Mus orzechowy z czterech rodzajów orzechów 250 g

Cena regularna 25,49 zł ENERBIO, mus orzechowy z czterech rodzajów orzechów, 250 g | Drogeria Rossmann.pl

Tylko 4 składniki: orzeszki ziemne, orzechy laskowe, migdały, nerkowce. Wegański krem bez dodatków. Zamiast wybierać jedno masło orzechowe to połączenie czterech w jednym słoiku. Unikalna mieszanka smaków i konsystencji. Kremowe, aromatyczne i intensywnie orzechowe. Zero zbędnych dodatków, czysta etykieta. Świetne na chleb, do sosów, wypieków i musli, a także jako dodatek do gofrów i naleśników.