Festiwal Beauty Survival Kit. Jak zadbać o skórę podczas letnich koncertów i weekendów pod chmurką

KROK 1: NAWILŻENIE, KTÓRE WZMACNIA SKÓRĘ PRZED LETNIMI WYZWANIAMI

Kilka godzin na słońcu, wysoka temperatura, klimatyzacja w podróży czy niedobór snu sprawiają, że skóra szybko traci komfort i staje się bardziej podatna na przesuszenie. Dlatego latem warto sięgać po pielęgnację, która nie tylko nawilża, ale również wspiera naturalną barierę ochronną skóry.

Tak działa Sesderma HIDRADERM HYAL Krem do twarzy. Formuła oparta na kwasie hialuronowym zapewnia wielopoziomowe nawilżenie, a olejek ze słodkich migdałów tworzy okluzję, dzięki czemu skóra skuteczniej zatrzymuje wodę i lepiej radzi sobie z codziennymi wyzwaniami lata. Hidraderm Hyal zapewni Twojej skórze głęboki poziom nawilżenia.

Lekka, komfortowa konsystencja sprawia, że krem doskonale sprawdza się zarówno przed wyjściem na cały dzień, jak i wieczorem, kiedy skóra potrzebuje regeneracji po ekspozycji na słońce. Efekt? Miękka, elastyczna i odpowiednio nawilżona cera, gotowa na kolejne letnie aktywności.

KROK 2: SPF, KTÓRY NIE WYMAGA KOMPROMISÓW

Podczas festiwali filtr przeciwsłoneczny powinien być nieodłącznym elementem pielęgnacji. W praktyce wiele osób rezygnuje jednak z regularnej reaplikacji SPF z obawy przed ciężką formułą czy efektem bielenia skóry.

Rozwiązaniem może być Sesderma Repaskin Silk Touch Color SPF 50 – fotoprotektor, który łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z lekkim kryciem i satynowym wykończeniem. Dermokosmetyk wyrównuje koloryt skóry, maskuje drobne niedoskonałości i sprawia, że cera wygląda świeżo nawet po wielu godzinach spędzonych na słońcu.

Repaskin Silk Touch Color SPF 50 to coś więcej niż klasyczny filtr przeciwsłoneczny. Oprócz wysokiej ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB formuła wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry, pomagając jej lepiej radzić sobie ze skutkami codziennej ekspozycji na słońce. Dzięki temu skóra dłużej zachowuje zdrowy wygląd, elastyczność i komfort.

Jeśli lato ma upłynąć pod znakiem koncertów, podróży i spontanicznych wyjazdów, warto zadbać o skórę równie dobrze jak o playlistę. Dobrze nawilżona i skutecznie chroniona odwdzięczy się promiennym wyglądem niezależnie od tego, czy pierwszy koncert zaczyna się w południe, czy kończy o świcie.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe