Niewyobrażalna tragedia w Elżbietowie. Zginęły dwie mamusie i ich trzy aniołki. "Ludzie nadal jeżdżą tu jak szaleni"

29 czerwca 2021 roku w Elżbietowie zginęły dwie mamy i ich trzy małe córki.

Po tragedii ustawiono podświetlane znaki STOP, ale mieszkańcy mówią, że kierowcy wciąż łamią przepisy.

- Ludzie jeżdżą tu jak szaleni - słyszymy pięć lat po jednym z najtragiczniejszych wypadków na Mazowszu.

Rok od potwornej tragedii w Elżbietowie. Na skrzyżowaniu stanęły świecące znaki

Pięć istnień zgasło w jednej chwili

To był słoneczny czerwcowy wtorek - dobra widoczność, spokój na ulicy. Tragedia rozegrała się wczesnym popołudniem. Tuż po godzinie 13 osobowa skoda wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej wjechała wprost pod koła rozpędzonej ciężarówki. Kierowca nie miał szans na zahamowanie, nie zdążył wykonać uniku i kabiną wbił się w bok skody. Z auta została miazga. Cztery osoby zginęły na miejscu. Piątą jeszcze próbowano reanimować.

- Wszyscy nie żyją. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową u jednego z dzieci, niestety nie przyniosła ona efektu. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń - poinformował potem rzecznik prasowy KP PSP Sochaczew kpt. Rafał Krupa. Śledczy ustalili później, że kierująca skodą wymusiła pierwszeństwo.

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Dwie przyjaciółki i trzy małe dziewczynki

W wypadku zginęły Małgorzata L. (47 l.) i jej córka Zosia (9 l.) oraz Małgorzata P. (39 l.) z córkami Julią (6 l.) i Weroniką (3 l.). Wieść o tragedii wstrząsnęła całą gminą.

- Makabryczny wypadek. Sytuacja nieprzewidywalna, dlatego jestem daleki od tego, żeby sądzić o przyczynach. Obydwie panie były aktywnymi kierowcami. Pani, która kierowała, przejeżdżała tą trasę w Elżbietowie niemal codziennie. Dwa dni wcześniej, przed wypadkiem, widziałem ją jeszcze na pikniku, była razem z córką. Niestety, to była nasza ostatnia rozmowa. Małgorzata była pielęgniarką, bywałem u niej, znałem rodzinę - mówił nam po tragedii wójt gminy Iłów Jan Paweł Kraśniewski. - Drugą panią, Małgorzatę P., też dobrze znałem. Uprawiała kwiaty i zawsze współpracowaliśmy organizując miejskie imprezy. To bliskie osoby, cały czas pozostające w mojej pamięci.

Tak doszło do tragedii w Elżbietowie. Ostatnie chwile sekunda po sekundzie:

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Trzy aniołki spoczęły w grobach przy mamusiach

W obu dramatach zrozpaczonej rodzinie towarzyszyli przyjaciele, znajomi dziewczynek ze szkoły i przedszkola, okoliczni mieszkańcy. Wszyscy z białymi kwiatami i wieńcami w rękach. - Są ofiarami koszmarnego wypadku. Niezależnie od przypuszczeń jego skutków nie zmienimy. Żadne słowa nie zmniejszą bólu rodziny - prawił ksiądz. - Zamyśliły się trzy aniołki. I odeszły od nas… - powiedział przejmująco brat zmarłej Małgorzaty. I trzy aniołki spoczęły z mamusiami. Groby przyjaciółek dzieli od siebie zaledwie parę metrów.

O tragedii mieszkańcy Elżbietowa pamiętają do dziś. - Pamiętam ten wypadek. To było kawałek dalej. Wiem, o którą tragedię chodzi - mówi nam jedna z kobiet pracujących w okolicy. Po chwili dodaje: - Z tego, co słyszałam od znajomych, mąż jednej z kobiet wszystko sprzedał, zamknął. To niewyobrażalna tragedia... Stracić w jednej chwili całą najbliższą rodzinę.

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STOP świeci. Kierowcy nadal ryzykują

Po katastrofie na skrzyżowaniach ustawiono podświetlane znaki STOP, pojawiły się pasy dźwiękowe i dodatkowe ostrzeżenia dla kierowców. Jeden z podświetlanych znaków dziś świeci już tylko częściowo. Czy zmiany poprawiły bezpieczeństwo? Mieszkańcy nie są przekonani.

- Był taki okres, że tutaj praktycznie co tydzień był wypadek. Nie wiem, czy ludzie jeżdżą zamyśleni, czy po prostu myślą: "ja jestem szybszy, to przejadę". Przecież są pasy dźwiękowe, znak STOP, zapala się ostrzeżenie o zmianie pierwszeństwa. A mimo to wypadki nadal się zdarzają - mówi nam pięć lat później pani Ola (40 l.).

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Dalej lekceważą bezpieczeństwo

Choć po tragedii przez pewien czas było spokojniej, kolejne lata przyniosły następne niebezpieczne zdarzenia. Jeszcze jesienią 2021 roku pijany kierowca uciekał przed policją na samej feldze. W czerwcu 2024 roku doszło do kolejnego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką, kilka miesięcy później zderzyły się dwa auta, a pod koniec roku kierowca osobówki uderzył w drzewo. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. We wrześniu 2025 roku dachowało kolejne auto osobowe, a miesiąc później czujny sołtys zatrzymał pijanego kierowcę volkswagena. Mężczyzna miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. A to tylko te zdarzenia, o których informowały media.

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"Ludzie jeżdżą tu jak szaleni"

Mieszkańcy mają wrażenie, że mimo tragedii sprzed pięciu lat niewiele się zmieniło.

- Ludzie jeżdżą tu jak szaleni. Jest teren zabudowany, ale wystarczy chwilę postać i popatrzeć z jaką prędkością jadą samochody. To na pewno nie jest 50 kilometrów na godzinę - mówi pani Ola. Po chwili dodaje cicho: - Może gdyby się zatrzymała albo tamten samochód jechał trochę wolniej, ta pani zdążyłaby przejechać... Ale tego już nikt nie sprawdzi.