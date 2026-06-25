Koniec miejsc na Okęciu. Turyści będą latać z Radomia?

Biuro podróży Anex Tour planuje przenosiny na lotnisko w Radomiu

Dla tysięcy osób planujących urlopy ta informacja może okazać się nie lada zaskoczeniem. Jak podaje portal fly4free.pl, touroperator Anex Tour negocjuje przebazowanie wybranych rejsów z Lotniska Chopina do Radomia, co miałoby nastąpić jeszcze podczas tegorocznych wakacji.

Skąd ten pomysł? Okęcie boryka się z poważnymi ograniczeniami przepustowości. Stołeczny port lotniczy regularnie notuje rekordowe wyniki, co przekłada się na tłok w terminalu i frustrację pasażerów stojących w ogromnych kolejkach. Dodatkowym kłopotem jest niewystarczająca pula slotów na starty i lądowania w dogodnych godzinach.

„Potwierdzam, że rozmawiamy z Anexem w sprawie zwiększenia liczby lotów z Radomia w tym sezonie letnim” – poinformował serwis fly4free.pl Marcin Danił, pełniący funkcję wiceprezesa Polskich Portów Lotniczych.

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Dojazd z Warszawy do Radomia autokarami PPL

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zmiany miałyby objąć operacje zaplanowane na sam szczyt sezonu letniego, czyli okres od połowy lipca do ostatnich dni sierpnia. Liczba rejsów, które mogłyby zmienić port startowy, pozostaje na razie niewiadomą.

Rozważana jest również logistyka całego przedsięwzięcia. Według informacji medialnych, Polskie Porty Lotnicze analizują uruchomienie specjalnych autokarów dowożących pasażerów ze stolicy do portu w Radomiu, gdyby ich wylot został tam przeniesiony.

Sytuacja ta wskazuje na rosnące znaczenie radomskiego portu lotniczego na mapie Polski. Choć w przeszłości inwestycja ta spotykała się z ostrą krytyką i opiniami o braku rentowności, obecnie obserwuje się tam wzrost liczby rejsów czarterowych. Dowodem na to był niedawny wylot Boeinga 787 Dreamliner należącego do włoskich linii Neos Air, który zabrał urlopowiczów na Madagaskar.

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Lotnisko w Radomiu szansą na odciążenie Okęcia?

Przedstawiciele radomskiego portu pokładają duże nadzieje w obecnych rozmowach. Potencjał tego obiektu szacuje się na trzy miliony podróżnych w ciągu roku. Na miejscu dostępny jest rozległy terminal mierzący 30 tysięcy metrów kwadratowych, wyposażony w ponad trzydzieści stanowisk check-in oraz dziewięć wyjść do samolotów.

Jeżeli negocjacje zakończą się porozumieniem, wielu urlopowiczów z województwa mazowieckiego rozpocznie tegoroczny wypoczynek z dala od zatłoczonego Lotniska Chopina. Stanowiłoby to istotny precedens pokazujący, że limity przepustowości w Warszawie zmuszają przewoźników i biura podróży do poszukiwania alternatyw w mniejszych portach.