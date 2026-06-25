Kryzys i cyberataki na celowniku ekspertów. W Warszawie rusza ważne forum

Na I Forum Bezpieczeństwa Polski (26 czerwca, UW) zjadą się znani politycy i specjaliści, by rozmawiać o bezpieczeństwie narodowym wykraczającym poza kwestie militarne.

Ważnym elementem dyskusji będzie stabilność energetyczna, w czym swój udział zapowiedzieli m.in. Marszałek Senior Sejmu oraz wiceminister energii. Tematem będzie godzenie zielonej transformacji z geopolitycznymi napięciami.

Uczestnicy poruszą także wątek ochrony polskiego sektora finansowego przed hakerami. Przedstawiciele NBP i RPO będą analizować ryzyko związane z dostępem do środków obywateli w razie kryzysu.

Celem debaty jest wypracowanie zaleceń dla rządzących oraz przedsiębiorców, co ma stanowić start cyklu spotkań o strategicznym bezpieczeństwie państwa.

I Forum Bezpieczeństwa Polski: politycy i eksperci w Warszawie

Coraz mocniej dostrzegamy, że rzeczywistość staje się mniej stabilna. Ochrona państwa to obecnie nie tylko dobrze wyposażona armia i bezpieczne granice. Dziś na siłę kraju składa się także ciągłość dostaw prądu, silna gospodarka oraz gwarancja ochrony środków na kontach bankowych. Z tego powodu zaplanowano istotne spotkanie, które odbędzie się już 26 czerwca w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

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I Forum Bezpieczeństwa Polski 2026, za którego organizację odpowiadają Fundacja FAPA i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, poświęcone będzie właśnie tym kluczowym problemom. Wydarzenie to zgromadzi kluczowe postaci mające wpływ na naszą przyszłość, w tym polityków, finansistów i badaczy. Rolę partnera strategicznego pełni Polska Spółka Gazownictwa, natomiast patronat medialny objęły redakcje „Super Expressu” oraz „Super Biznesu”.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski: wyzwania i rozwiązania

Jednym z najważniejszych tematów dyskusji będzie energia. Brak prądu paraliżuje życie każdego z nas. Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na trudne pytanie: w jaki sposób połączyć pewność dostaw z rozwojem ekologicznych technologii? Stanowi to ogromne wyzwanie w obliczu wysokich cen surowców i niestabilnej sytuacji na świecie.

W debacie uczestniczyć będą m.in. Marszałek Senior Sejmu dr Marek Sawicki oraz reprezentujący rząd dr Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie krajowi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, co przy rosnących kosztach wydaje się kluczowe. Swoje stanowiska zaprezentują także delegaci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prof. dr hab. Konrad Marciniuk z UW.

Cyberataki na polskie banki: czy pieniądze Polaków są bezpieczne?

Druga część spotkania poruszy kwestie dotyczące bezpośrednio oszczędności obywateli. W dobie cyfryzacji większość operacji bankowych odbywa się online. Choć jest to wygodne, niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo. Pojawia się pytanie, co nastąpi w przypadku ataku hakerów na systemy finansowe i czy utracimy dostęp do naszych środków.

Debata skupi się na praktycznych trudnościach. Specjaliści przeanalizują ryzyko, które może dotknąć każdego – od wzrastającego niebezpieczeństwa ataków cyfrowych na sektor bankowy po awarie systemów transakcyjnych. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele NBP, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek i członek RPP prof. Przemysław Litwiniuk. Zastanowią się oni nad odpornością polskiego sektora finansowego i działaniami niezbędnymi, by obywatele zachowali dostęp do gotówki podczas kryzysu.

Przyszłość i cykl spotkań o bezpieczeństwie Polski

Inicjatorzy zaznaczają, że Forum Bezpieczeństwa Polski ma za zadanie przynieść konkretne efekty i rekomendacje dla władz oraz firm. Chodzi o zlokalizowanie słabych punktów i wzmocnienie ich, by uniknąć problemów w przyszłości.

Wydarzenie w czerwcu to zaledwie początek większego projektu. II Forum Bezpieczeństwa Polski odbędzie się na UW już 14 lipca 2026 roku. Tematem obrad będą surowce, energia i bezpieczeństwo żywnościowe. Zaproszono m.in. Ministra Rolnictwa Stefana Krajewskiego, przewodniczącą sejmowej komisji Urszulę Pasławską i Prorektora UW prof. dr. hab. Adama Niewiadomskiego. Budowa zabezpieczeń przed nowymi ryzykami rośnie do rangi głównego tematu debat publicznych.