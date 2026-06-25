Pogoda dla Warszawy: 26-28 czerwca

Nadchodzący weekend w stolicy upłynie pod znakiem bezchmurnej aury i rosnących temperatur. Mieszkańcy Warszawy mogą odłożyć parasole, ponieważ prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu ani nawet większego zachmurzenia. Kluczowym zjawiskiem będzie systematycznie narastająca fala upałów, która zdominuje pogodę od piątku aż do niedzielnego popołudnia.

Piątek jako zapowiedź gorących dni

Weekend rozpocznie się już bardzo ciepło, dając przedsmak tego, co czeka nas w kolejne dni. W piątek termometry w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 32 stopni Celsjusza. Przez cały dzień niebo będzie błękitne i bezchmurne, a słońcu towarzyszyć będzie jedynie lekki wiatr, którego prędkość nie przekroczy 3 m/s. Noc również zapowiada się na bardzo ciepłą, z temperaturą minimalną utrzymującą się na poziomie 20°C.

Sobota z jeszcze wyższą temperaturą

Drugi dzień weekendu przyniesie dalsze ocieplenie. W sobotę słupki rtęci w Warszawie powędrują jeszcze wyżej, osiągając wartość nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. To będzie kolejny w pełni słoneczny dzień, a wiatr dodatkowo osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s, co może potęgować odczucie gorąca. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się na tropikalną, ponieważ temperatura spadnie zaledwie do około 21 stopni.

Upał osiągnie szczyt w niedzielę

Niedziela okaże się zdecydowanie najgorętszym dniem weekendu. To właśnie wtedy fala upałów osiągnie swoje apogeum. Prognozy wskazują, że temperatura maksymalna w stolicy może sięgnąć aż 37 stopni Celsjusza, co oznacza warunki wymagające szczególnej ostrożności. Podobnie jak w poprzednie dni, niebo pozostanie bezchmurne, a lekki wiatr o prędkości 2 m/s nie przyniesie wyraźnej ulgi. Bardzo ciepło będzie również po zmroku – termometry nie wskażą mniej niż 23 stopnie.

Jak przetrwać weekendowy upał w stolicy?

Tak wysokie temperatury i nieustannie operujące słońce sprawiają, że najlepszym pomysłem będzie poszukiwanie ochłody. Warto rozważyć spędzenie czasu w cieniu drzew w jednym z miejskich parków lub w pobliżu wody. Jeśli planujemy aktywności na zewnątrz, najlepiej przenieść je na wczesne godziny poranne lub późne popołudnie, by uniknąć największego żaru. W najgorętszej części dnia dobrym rozwiązaniem może być schronienie się w klimatyzowanych wnętrzach, takich jak kina, muzea czy centra handlowe, które pozwolą odpocząć od wysokich temperatur.

Dane pogodowe: OpenWeather