Era Summer Crush. Który zapach Made in Lab będzie „perfect match” tego lata?

Aura popkultury

To właśnie dlatego „Euphoria” stała się czymś więcej niż serialem. Bohaterowie od początku byli tak wyraziści, że widzowie nie tylko śledzili ich losy, ale też wybierali swoich faworytów, bronili ich decyzji i spierali się o ich wybory. Rue, Jules, Maddy, Cassie czy Lexi szybko stały się ikonami stylu, osobowości i nastroju - inspirując makijaże, stylizacje, viralowe metamorfozy i interpretacje w social mediach. Widzowie zaczęli wybierać nie tylko ulubioną bohaterkę, ale też estetykę i energię, z którą najbardziej się utożsamiają. Dziś podobnie działa cały współczesny mainstream: popkultura sprzedaje nie tylko trend, ale emocję, historię i osobowość.

Stąd popularność crush culture i archetypów takich jak black cat energy, golden retriever czy main character, które jednym hasłem opisują styl, charakter i sposób bycia - od tajemniczej pewności siebie po ciepły, naturalny urok. To właśnie z tych kodów coraz chętniej czerpią moda, beauty i świat fragrance, przekładając popkulturowe inspiracje na produkty, z którymi odbiorcy mogą utożsamiać się na co dzień.

Welcome to your summer crush era

Właśnie z tego świata inspiracji czerpie najnowsza kolekcja CRUSH od Made in Lab. W ramach dedykowanej akcji, która wystartuje już 2 lipca w sieci sklepów Biedronka, marka zaprezentuje pięć zapachów o pojemności 50 ml, inspirowanych ikonami popkultury, letnimi emocjami i najgłośniejszymi trendami fragrance. Kolekcja idealnie wpisuje się w klimat sezonu - pełnego festiwali, wakacyjnych wyjazdów, nowych znajomości i zapachowych zauroczeń. Najnowsza linia czerpie nie tylko z popkultury, ale również z jej języka, zamieniając internetowe hasła, nastroje i estetyki w zapachowe interpretacje współczesnego summer crush.

YOUR NOSE KNOWS WHAT`S INSIDE Perfect Crush

Powrót 3. sezonu „Euphorii”, sezon festiwali i wakacyjnych wyjazdów sprawiają, że popkultura ponownie staje się jednym z głównych źródeł inspiracji dla młodego pokolenia. Właśnie dlatego marka Made in Lab przygotowała Perfect Crush - mini przewodnik po najnowszej kolekcji, który łączy świat najgłośniejszych celebrity crushów współczesnej popkultury z zapachami inspirowanymi fenomenem „Euphorii”. Każdy wariant został przypisany do innej osobowości, energii i stylu, pozwalając odkryć, który zapach najlepiej pasują do nas tego lata.

Maddy - Soft Addict (Black Cat Energy)

Pewna siebie, magnetyczna i trudna do rozszyfrowania. Jej zapachowy archetyp to ciepła, otulająca i uzależniająca kompozycja inspirowana światem Billie Eilish. Gęsta wanilia spotyka się tu z nutą kakao, miękkiego cukru i kremowego piżma, tworząc zapach pełen charakteru i zmysłowości.

Cassie - Air Kissed (Soft Girl)

Romantyczna, emocjonalna i wiecznie marząca o wielkich uczuciach. Pasuje do niej lekka, słodka i niezwykle komfortowa kompozycja inspirowana estetyką Ariana Grande Cloud. Puszysty kokos, soczysta gruszka i kremowa wanilia tworzą efekt pastelowej chmurki otulonej miękkim piżmem.

Rue - Sugar High (Unpredictable Soul Energy)

Nieoczywista, intensywna i pełna kontrastów. Jej energia łączy się ze słodką, ale elegancką kompozycją inspirowaną Prada Candy. Karmel otwiera zapach wyrazistą słodyczą, którą przełamują pudrowe nuty, piżmo i miękka wanilia - tworząc efekt uzależniający, gładki i zapadający w pamięć.

Jules - Fresh Aura (Main Character)

Kreatywna, odważna i wierna sobie bez względu na okoliczności. Najbliżej jej do świeżej, świetlistej kompozycji inspirowanej zapachem Ariana Grande God Is A Woman. Nuty gruszki i białych kwiatów przeplatają się z różą, wanilią i czystym piżmem, tworząc nowoczesny zapach pełen swobody.

Lexi - Solar Bliss (Quiet Observer)

Spokojna, inteligentna i bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Jej odpowiednikiem jest słoneczna, komfortowa kompozycja inspirowana Sol de Janeiro 62. Kremowa pistacja i prażone migdały łączą się z karmelem oraz ciepłą wanilią, przywołując klimat wakacyjnych podróży, letnich wieczorów i chwil, które zostają w pamięci na długo.