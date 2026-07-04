Nawilżona i promienna skóra w 10 minut! To nigdy nie było prostsze

Ostatnie kilka lat w świecie beauty to ogromny wzrost popularności urządzeń beauty-tech. Boom rozpoczął się od szczotek do mycia twarzy, a dzisiaj światowym bestsellerem są maski LED. Urządzenia te zamieniają Twoja łazienkę w mały gabinet kosmetyczny i pozwalają w domowym zaciszu na wykonanie zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Warto jednak pamiętać, że zanim zaczniesz biegać, naucz się chodzić. Najlepsze urządzenia z mikroprądami czy wspomnianym światłem LED nie przyniosą oczekiwanych rezultatów bez podstaw pielęgnacji, a są to oczyszczanie, złuszczanie, nawilżenie i ochrona przeciwsłoneczna. To właśnie te 4 kroki pielęgnacyjne stanowią bazę wyjściową do bardziej zaawansowanej rutyny. Marka SharkNinja połączyła ze sobą właśnie focus na podstawowej pielęgnacji z urządzeniem beauty-tech.

Urządzenie Shark FacialPro Glow to wyjątkowy gagatek, który skupia się na jednych z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych naszej skóry, czyli złuszczaniu, dogłębnym oczyszczeniu oraz nawilżeniu. To hydroaktywny system domowej pielęgnacji twarzy, który zadba o Twoją skórę na wielu poziomach. Zapewnia on 5-stopnipwy system pielęgnacji skóry w zaledwie 10 minut. Już po jednym zabiegu cera jest wyraźnie nawilżona i zyskuje promienne głów.

Jak to działa?

Urządzenie posiada dwie wymienne końcówki. Pierwsza z nich to

Zestaw do peelingu

pomaga on osiągnąć maksymalne oczyszczenie skóry. Moduł wyposażony jest w zbiornik na czysty płyn pielęgnacyjny, zbiornik na brudną wodę, a także 4 końcówki:

2 końcówki tradycyjne dla skóry normalnej i wrażliwej

2 końcówki do pielęgnacji strefy "T" dla skóry normalnej i wrażliwej

Moduł do peelingu w Shark FacialPro Glow działa poprzez połączenie ultradźwięków, które rozbijają zanieczyszczenia i martwy naskórek, z działaniem wodnym, które pomaga je usunąć, oczyścić pory i poprawić ogólną teksturę skóry, pozostawiając ją gładką i promienną.

Peeling Kawitacyjny:

Specjalna szpatułka emituje delikatne, ultradźwiękowe wibracje.

Kiedy szpatułka zetknie się ze zwilżoną skórą, wibracje te powodują tworzenie się na jej powierzchni mikroskopijnych pęcherzyków.

Te pęcherzyki, szybko pękając (proces kawitacji), rozbijają martwe komórki naskórka, zanieczyszczenia, sebum oraz resztki makijażu, nie uszkadzając przy tym głębszych warstw skóry.

Jest to metoda bezbolesna i skuteczna w głębokim oczyszczaniu porów.

Zabieg jest przyjemny i bezbolesny, chociaż możesz odczuwać delikatne ssanie. Już po jednym użyciu poczujesz skuteczne oczyszczenie, a cera będzie wygładzona oraz rozświetlona.

Mikrodermabrazja Wodna:

Moduł wykorzystuje również strumień wody lub specjalnego roztworu, który jest podawany na skórę jednocześnie z działaniem kawitacyjnym lub za pomocą specjalnych końcówek.

Woda pomaga nawilżyć skórę, zmiękczyć zanieczyszczenia i martwy naskórek, ułatwiając ich usunięcie.

W połączeniu z delikatnym ssaniem (podciśnieniem) lub specjalnie zaprojektowaną końcówką, system mechanicznie, ale bardzo delikatnie, usuwa te zanieczyszczenia i złuszczony naskórek, jednocześnie oczyszczając pory.

W efekcie skóra jest nie tylko głęboko oczyszczona, ale także odświeżona i nawilżona.

Zestaw DEPUFFI

Moduł chłodzenia i grzania w urządzeniu Shark FacialPro Glow oferuje zaawansowaną termoterapię z możliwością wyboru aż sześciu różnych stopni temperatury, co pozwala na precyzyjne dostosowanie zabiegu do potrzeb skóry. Funkcja grzania, wykorzystująca cieplejsze stopnie, delikatnie rozszerza pory, zmiękcza skórę i stymuluje krążenie, przygotowując ją do głębszego oczyszczania oraz zwiększając absorpcję składników aktywnych z kosmetyków. Z kolei funkcja chłodzenia, dostępna w niższych temperaturach, działa ściągająco na pory, koi skórę po zabiegach, redukuje zaczerwienienia i opuchliznę, a także "zamyka" aktywne składniki w skórze, przedłużając ich działanie i zapewniając efekt odświeżenia oraz ujędrnienia. Szczególnie warto stosować ją latem, gdy skóra może być bardziej podatna na opuchliznę.

DePuffi to prawdziwe SPA w Twoim domu. To nie tylko zabieg, który faktycznie wpływa na kondycję skóry, ale przede wszystkim relaks. System chłodzenia i grzania dostarcza Twojej skórze poczucie ukojenia i całkowitej regeneracji. Dobrze wyprofilowana końcówka tego modułu zamienia go w zaawansowany kamień gua sha, którym możesz wykonać przyjemny masaż twarzy.

"W czterotygodniowym badaniu klinicznym do 50% użytkowników zauważyło bardziej promienny wygląd skóry, a 97% stwierdziło, że ich pory wydawały się czystsze, a skóra gładsza".

Autor: Shark FacialPro Glow / Materiały prasowe

Tylko 10 minut do idealnej skóry

W dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie, gdzie każda minuta jest na wagę złota, czas stał się jednym z najcenniejszych zasobów, również w kontekście pielęgnacji. Współczesny konsument poszukuje rozwiązań, które pozwolą mu osiągnąć maksymalne efekty w minimalnym czasie, bez kompromisów w kwestii jakości czy skuteczności. Pielęgnacja przestała być jedynie rytuałem, a stała się inteligentnym zarządzaniem czasem i potrzebami skóry, dlatego urządzenia wielofunkcyjne, oferujące kompleksowe zabiegi w domowym zaciszu, zyskują na popularności. W Shark FacialPro Glow pełny zabieg pielęgnacyjny traw tylko 10 minut! To chwila dla Ciebie.

Dedykowane kosmetyki

W zestawie znajdziesz dedykowane kosmetyki do modułu peelingującego.

Zacznij od przygotowania skóry z płynem Derm Detox. To specjalny żel, który dzięki 9 proc. zawartości kwasów BHA i AHA, łagodnie rozpuści zanieczyszczenia. Dzięki temu głębokie oczyszczanie porów stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze. Na koniec zastosuj Hydro Infuse – to nawilżająca formuła z kwasem hialuronowym i peptydami. Już po pierwszym użyciu Twoja skóra będzie nawilżona aż o 128 proc.

Już po jednym użyciu Shark FacialPro Glow skóra jest lepiej oczyszczona i nawilżona. Samo użytkowanie urządzenia jest przyjemne i sprawia, że domowa pielęgnacja zamienia się relaksującą rutynę. To wyjątkowo przyjemny zabieg, który nie wymagaj specjalistycznej wiedzy kosmetycznej i sprawdzi się u każdego, bez względu na wiek, płeć czy rodzaj skóry.

Autor: Shark FacialPro Glow / Materiały prasowe

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe