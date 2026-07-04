Nawilżona i promienna skóra w 10 minut! To nigdy nie było prostsze

Ostatnie kilka lat w świecie beauty to ogromny wzrost popularności urządzeń beauty-tech. Boom rozpoczął się od szczotek do mycia twarzy, a dzisiaj światowym bestsellerem są maski LED. Urządzenia te zamieniają Twoja łazienkę w mały gabinet kosmetyczny i pozwalają w domowym zaciszu na wykonanie zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Warto jednak pamiętać, że zanim zaczniesz biegać, naucz się chodzić. Najlepsze urządzenia z mikroprądami czy wspomnianym światłem LED nie przyniosą oczekiwanych rezultatów bez podstaw pielęgnacji, a są to oczyszczanie, złuszczanie, nawilżenie i ochrona przeciwsłoneczna. To właśnie te 4 kroki pielęgnacyjne stanowią bazę wyjściową do bardziej zaawansowanej rutyny. Marka SharkNinja połączyła ze sobą właśnie focus na podstawowej pielęgnacji z urządzeniem beauty-tech.
Urządzenie Shark FacialPro Glow to wyjątkowy gagatek, który skupia się na jednych z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych naszej skóry, czyli złuszczaniu, dogłębnym oczyszczeniu oraz nawilżeniu. To hydroaktywny system domowej pielęgnacji twarzy, który zadba o Twoją skórę na wielu poziomach. Zapewnia on 5-stopnipwy system pielęgnacji skóry w zaledwie 10 minut. Już po jednym zabiegu cera jest wyraźnie nawilżona i zyskuje promienne głów.
Jak to działa?
Urządzenie posiada dwie wymienne końcówki. Pierwsza z nich to
Zestaw do peelingu
pomaga on osiągnąć maksymalne oczyszczenie skóry. Moduł wyposażony jest w zbiornik na czysty płyn pielęgnacyjny, zbiornik na brudną wodę, a także 4 końcówki:
- 2 końcówki tradycyjne dla skóry normalnej i wrażliwej
- 2 końcówki do pielęgnacji strefy "T" dla skóry normalnej i wrażliwej
Moduł do peelingu w Shark FacialPro Glow działa poprzez połączenie ultradźwięków, które rozbijają zanieczyszczenia i martwy naskórek, z działaniem wodnym, które pomaga je usunąć, oczyścić pory i poprawić ogólną teksturę skóry, pozostawiając ją gładką i promienną.
Peeling Kawitacyjny:
- Specjalna szpatułka emituje delikatne, ultradźwiękowe wibracje.
- Kiedy szpatułka zetknie się ze zwilżoną skórą, wibracje te powodują tworzenie się na jej powierzchni mikroskopijnych pęcherzyków.
- Te pęcherzyki, szybko pękając (proces kawitacji), rozbijają martwe komórki naskórka, zanieczyszczenia, sebum oraz resztki makijażu, nie uszkadzając przy tym głębszych warstw skóry.
- Jest to metoda bezbolesna i skuteczna w głębokim oczyszczaniu porów.
Zabieg jest przyjemny i bezbolesny, chociaż możesz odczuwać delikatne ssanie. Już po jednym użyciu poczujesz skuteczne oczyszczenie, a cera będzie wygładzona oraz rozświetlona.
Mikrodermabrazja Wodna:
- Moduł wykorzystuje również strumień wody lub specjalnego roztworu, który jest podawany na skórę jednocześnie z działaniem kawitacyjnym lub za pomocą specjalnych końcówek.
- Woda pomaga nawilżyć skórę, zmiękczyć zanieczyszczenia i martwy naskórek, ułatwiając ich usunięcie.
- W połączeniu z delikatnym ssaniem (podciśnieniem) lub specjalnie zaprojektowaną końcówką, system mechanicznie, ale bardzo delikatnie, usuwa te zanieczyszczenia i złuszczony naskórek, jednocześnie oczyszczając pory.
- W efekcie skóra jest nie tylko głęboko oczyszczona, ale także odświeżona i nawilżona.
Zestaw DEPUFFI
Tylko 10 minut do idealnej skóry
W dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie, gdzie każda minuta jest na wagę złota, czas stał się jednym z najcenniejszych zasobów, również w kontekście pielęgnacji. Współczesny konsument poszukuje rozwiązań, które pozwolą mu osiągnąć maksymalne efekty w minimalnym czasie, bez kompromisów w kwestii jakości czy skuteczności. Pielęgnacja przestała być jedynie rytuałem, a stała się inteligentnym zarządzaniem czasem i potrzebami skóry, dlatego urządzenia wielofunkcyjne, oferujące kompleksowe zabiegi w domowym zaciszu, zyskują na popularności. W Shark FacialPro Glow pełny zabieg pielęgnacyjny traw tylko 10 minut! To chwila dla Ciebie.
Dedykowane kosmetyki
W zestawie znajdziesz dedykowane kosmetyki do modułu peelingującego.
Zacznij od przygotowania skóry z płynem Derm Detox. To specjalny żel, który dzięki 9 proc. zawartości kwasów BHA i AHA, łagodnie rozpuści zanieczyszczenia. Dzięki temu głębokie oczyszczanie porów stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze. Na koniec zastosuj Hydro Infuse – to nawilżająca formuła z kwasem hialuronowym i peptydami. Już po pierwszym użyciu Twoja skóra będzie nawilżona aż o 128 proc.
Już po jednym użyciu Shark FacialPro Glow skóra jest lepiej oczyszczona i nawilżona. Samo użytkowanie urządzenia jest przyjemne i sprawia, że domowa pielęgnacja zamienia się relaksującą rutynę. To wyjątkowo przyjemny zabieg, który nie wymagaj specjalistycznej wiedzy kosmetycznej i sprawdzi się u każdego, bez względu na wiek, płeć czy rodzaj skóry.