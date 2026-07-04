Nawilżona i promienna skóra w 10 minut! To nigdy nie było prostsze

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-04 12:19

Zanim sięgniesz po składniki aktywne w kosmetykach oraz silną pielęgnacje przeciwstarzeniowa pamiętaj o podstawach. Nie ma pięknej skóry bez prawidłowego oczyszczenia oraz nawilżenia. Żadne kwasy, retinole, czy nawet światło LED nie zadziała bez podstaw. Marka SharkNinja przygotowała urządzenie, które zadba właśnie o potrzebne minimum. Dzięki niemu Twoja skóra będzie właściwie odżywiona i maksymalnie nawilżona.

Makijaż
Autor: Wygenerowane przez AI

Ostatnie kilka lat w świecie beauty to ogromny wzrost popularności urządzeń beauty-tech. Boom rozpoczął się od szczotek do mycia twarzy, a dzisiaj światowym bestsellerem są maski LED. Urządzenia te zamieniają Twoja łazienkę w mały gabinet kosmetyczny i pozwalają w domowym zaciszu na wykonanie zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Warto jednak pamiętać, że zanim zaczniesz biegać, naucz się chodzić. Najlepsze urządzenia z mikroprądami czy wspomnianym światłem LED nie przyniosą oczekiwanych rezultatów bez podstaw pielęgnacji, a są to oczyszczanie, złuszczanie, nawilżenie i ochrona przeciwsłoneczna. To właśnie te 4 kroki pielęgnacyjne stanowią bazę wyjściową do bardziej zaawansowanej rutyny. Marka SharkNinja połączyła ze sobą właśnie focus na podstawowej pielęgnacji z urządzeniem beauty-tech.

Urządzenie Shark FacialPro Glow to wyjątkowy gagatek, który skupia się na jednych z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych naszej skóry, czyli złuszczaniu, dogłębnym oczyszczeniu oraz nawilżeniu. To hydroaktywny system domowej pielęgnacji twarzy, który zadba o Twoją skórę na wielu poziomach. Zapewnia on 5-stopnipwy system pielęgnacji skóry w zaledwie 10 minut. Już po jednym zabiegu cera jest wyraźnie nawilżona i zyskuje promienne głów.

Jak to działa?

Urządzenie posiada dwie wymienne końcówki. Pierwsza z nich to 

Zestaw do peelingu 

pomaga on osiągnąć maksymalne oczyszczenie skóry. Moduł wyposażony jest w zbiornik na czysty płyn pielęgnacyjny, zbiornik na brudną wodę, a także 4 końcówki:

  • 2 końcówki tradycyjne dla skóry normalnej i wrażliwej
  • 2 końcówki do pielęgnacji strefy "T" dla skóry normalnej i wrażliwej

Moduł do peelingu w Shark FacialPro Glow działa poprzez połączenie ultradźwięków, które rozbijają zanieczyszczenia i martwy naskórek, z działaniem wodnym, które pomaga je usunąć, oczyścić pory i poprawić ogólną teksturę skóry, pozostawiając ją gładką i promienną. 

Peeling Kawitacyjny:

  • Specjalna szpatułka emituje delikatne, ultradźwiękowe wibracje.
  • Kiedy szpatułka zetknie się ze zwilżoną skórą, wibracje te powodują tworzenie się na jej powierzchni mikroskopijnych pęcherzyków.
  • Te pęcherzyki, szybko pękając (proces kawitacji), rozbijają martwe komórki naskórka, zanieczyszczenia, sebum oraz resztki makijażu, nie uszkadzając przy tym głębszych warstw skóry.
  • Jest to metoda bezbolesna i skuteczna w głębokim oczyszczaniu porów.

Zabieg jest przyjemny i bezbolesny, chociaż możesz odczuwać delikatne ssanie. Już po jednym użyciu poczujesz skuteczne oczyszczenie, a cera będzie wygładzona oraz rozświetlona. 

Mikrodermabrazja Wodna:

  • Moduł wykorzystuje również strumień wody lub specjalnego roztworu, który jest podawany na skórę jednocześnie z działaniem kawitacyjnym lub za pomocą specjalnych końcówek.
  • Woda pomaga nawilżyć skórę, zmiękczyć zanieczyszczenia i martwy naskórek, ułatwiając ich usunięcie.
  • W połączeniu z delikatnym ssaniem (podciśnieniem) lub specjalnie zaprojektowaną końcówką, system mechanicznie, ale bardzo delikatnie, usuwa te zanieczyszczenia i złuszczony naskórek, jednocześnie oczyszczając pory.
  • W efekcie skóra jest nie tylko głęboko oczyszczona, ale także odświeżona i nawilżona.

Zestaw DEPUFFI

Moduł chłodzenia i grzania w urządzeniu Shark FacialPro Glow oferuje zaawansowaną termoterapię z możliwością wyboru aż sześciu różnych stopni temperatury, co pozwala na precyzyjne dostosowanie zabiegu do potrzeb skóry. Funkcja grzania, wykorzystująca cieplejsze stopnie, delikatnie rozszerza pory, zmiękcza skórę i stymuluje krążenie, przygotowując ją do głębszego oczyszczania oraz zwiększając absorpcję składników aktywnych z kosmetyków. Z kolei funkcja chłodzenia, dostępna w niższych temperaturach, działa ściągająco na pory, koi skórę po zabiegach, redukuje zaczerwienienia i opuchliznę, a także "zamyka" aktywne składniki w skórze, przedłużając ich działanie i zapewniając efekt odświeżenia oraz ujędrnienia. Szczególnie warto stosować ją latem, gdy skóra może być bardziej podatna na opuchliznę. 
DePuffi to prawdziwe SPA w Twoim domu. To nie tylko zabieg, który faktycznie wpływa na kondycję skóry, ale przede wszystkim relaks. System chłodzenia i grzania dostarcza Twojej skórze poczucie ukojenia i całkowitej regeneracji. Dobrze wyprofilowana końcówka tego modułu zamienia go w zaawansowany kamień gua sha, którym możesz wykonać przyjemny masaż twarzy. 
"W czterotygodniowym badaniu klinicznym do 50% użytkowników zauważyło bardziej promienny wygląd skóry, a 97% stwierdziło, że ich pory wydawały się czystsze, a skóra gładsza".
Shark FacialPro Glow
Autor: Shark FacialPro Glow / Materiały prasowe

Tylko 10 minut do idealnej skóry

W dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie, gdzie każda minuta jest na wagę złota, czas stał się jednym z najcenniejszych zasobów, również w kontekście pielęgnacji. Współczesny konsument poszukuje rozwiązań, które pozwolą mu osiągnąć maksymalne efekty w minimalnym czasie, bez kompromisów w kwestii jakości czy skuteczności. Pielęgnacja przestała być jedynie rytuałem, a stała się inteligentnym zarządzaniem czasem i potrzebami skóry, dlatego urządzenia wielofunkcyjne, oferujące kompleksowe zabiegi w domowym zaciszu, zyskują na popularności. W Shark FacialPro Glow pełny zabieg pielęgnacyjny traw tylko 10 minut! To chwila dla Ciebie. 

Dedykowane kosmetyki

W zestawie znajdziesz dedykowane kosmetyki do modułu peelingującego.

Zacznij od przygotowania skóry z płynem Derm Detox. To specjalny żel, który dzięki 9 proc. zawartości kwasów BHA i AHA, łagodnie rozpuści zanieczyszczenia. Dzięki temu głębokie oczyszczanie porów stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze. Na koniec zastosuj Hydro Infuse – to nawilżająca formuła z kwasem hialuronowym i peptydami. Już po pierwszym użyciu Twoja skóra będzie nawilżona aż o 128 proc.

Już po jednym użyciu Shark FacialPro Glow skóra jest lepiej oczyszczona i nawilżona. Samo użytkowanie urządzenia jest przyjemne i sprawia, że domowa pielęgnacja zamienia się relaksującą rutynę. To wyjątkowo przyjemny zabieg, który nie wymagaj specjalistycznej wiedzy kosmetycznej i sprawdzi się u każdego, bez względu na wiek, płeć czy rodzaj skóry. 

Shark FacialPro Glow
Autor: Shark FacialPro Glow / Materiały prasowe
SharkNinja
Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe
SharkNinja
Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki