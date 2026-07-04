Córka Grzegorza Ciechowskiego pozwała macochę. Na sali sądowej rozegrał się rodzinny dramat

Redakcja se.pl
aszu
2026-07-04 5:25

Scena była jego żywiołem, a emocje – językiem, którym mówił do tłumów. Nikt jednak nie spodziewał się, że po latach ostatni akt jego biografii rozegra się w chłodnej ciszy sali sądowej. To tam, w cieniu legendy Grzegorza Ciechowskiego, o jego spuściznę starły się dwie najważniejsze kobiety jego życia.

Historia Grzegorza Ciechowskiego pisana na nowo

Życie Grzegorza Ciechowskiego było opowieścią pełną dramatycznych zwrotów akcji, gwałtownych miłości i bolesnych rozstań. Jednak nawet po jego nagłej śmierci emocje, które rozpalał, nie wygasły. Wiele lat później jego skomplikowana historia rodzinna znalazła swój nieoczekiwany ciąg dalszy, którego sceną stała się nie sala koncertowa, a sądowy korytarz. To tam, w ciszy i formalnej atmosferze, rozegrał się kolejny akt dramatu, tym razem o spuściznę po legendarnym liderze Republiki.

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Córka i macocha w cieniu legendy Grzegorza Ciechowskiego

W centrum sporu stanęły dwie kobiety – Weronika, córka artysty ze związku z aktorką Małgorzatą Potocką, oraz Anna, jego ostatnia żona, którą poślubił, gdy ta była zaledwie nastolatką. To właśnie Anna, która była przy nim w ostatnich chwilach i z którą miał trójkę dzieci, samodzielnie zarządzała dziedzictwem po mężu. Weronika Ciechowska postanowiła jednak zakwestionować ten stan rzeczy i wytoczyła macosze proces. Stawką nie były tylko pieniądze, ale przede wszystkim prawo do decydowania o losach twórczości, która ukształtowała całe pokolenie.

Co sąd zdecydował w sprawie spuścizny po Grzegorzu Ciechowskim?

Sądowa batalia przyciągnęła uwagę mediów, stając się publicznym echem prywatnych dramatów artysty. Historia jego burzliwych relacji, porzucenia żony dla kochanki, a następnie partnerki dla opiekunki własnego dziecka, wróciła na nowo. Proces był próbą sił i ostatecznym rozstrzygnięciem, kto ma prawo stać na straży pamięci po muzyku. Sąd po rozpatrzeniu sprawy oddalił jednak powództwo Weroniki, uznając jej roszczenia za bezzasadne. Kluczowym argumentem okazała się zawarta wcześniej między kobietami ugoda, która w świetle prawa zamknęła drogę do dalszych sporów.

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Gorzki epilog po życiu Grzegorza Ciechowskiego

Wyrok sądu zakończył prawny konflikt o spuściznę, ale cała sytuacja stała się smutnym dopowiedzeniem do biografii Grzegorza Ciechowskiego. Pokazała, że jego życie, tak pełne sprzeczności i skrajnych emocji, pozostawiło po sobie nie tylko nieśmiertelne piosenki, ale też skomplikowane relacje, które jeszcze długo po jego odejściu domagały się uporządkowania. Ta historia dowodzi, że opowieść o artyście, który "chciał, żeby ludzie czuli, a nie analizowali", wciąż gra – czasem w tonacji, której on sam z pewnością by sobie nie życzył.

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Grzegorz Ciechowski
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GRZEGORZ CIECHOWSKI