To może być hit TVN! Gwiazda "DDTVN" ma wielkie plany

Damian Michałowski zaskakuje fanów! Taki format go kręci

Gospodarz "Dzień Dobry TVN" ma dziś napięty grafik i wiele równoległych aktywności. Jak podkreśla, łączenie pracy w śniadaniówce z innymi projektami wymaga dobrej organizacji i elastyczności, zwłaszcza gdy dochodzą do tego obowiązki rodzinne oraz dodatkowe realizacje telewizyjne i eventowe.

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W rozmowie Damian Michałowski przyznał, że obecnie jego uwagę pochłania przede wszystkim "Dzień Dobry TVN", który w wakacje realizowany jest w rozszerzonej formule. Dodatkowo prezenter pracuje nad kolejną edycją swojego programu "Unboxing", który również wchodzi w fazę realizacji.

Jak podkreślił, potrafi bardzo dokładnie planować swój kalendarz, a jednoczesne pogodzenie pracy i życia prywatnego jest dla niego priorytetem. Nie ukrywa też, że dużą część wolnego czasu poświęca na organizację podróży i sprawdzanie lotów oraz hoteli, co stało się jego małą obsesją.

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W trakcie rozmowy Michałowski wspomniał również o innych telewizyjnych aktywnościach, w tym o projekcie związanym ze sportem, który od lat jest mu bliski. Zaznaczył jednak, że przyszłość tego formatu nie jest jeszcze przesądzona.

Dopytany o wymarzony program, prezenter zdradził, że chętnie spróbowałby swoich sił w większym projekcie rozrywkowym, opartym na rywalizacji i emocjach uczestników. Jak sam określił, mógłby to być format w stylu reality show, zbliżony do "Big Brothera", łączący elementy zabawy i współzawodnictwa.

Bardzo się cieszę, że "Dzień Dobry TVN" będzie przez całe wakacje i to jest główny program, który kocham najbardziej i najmocniej. Do tego dochodzi trzecia edycja mojego programu "Unboxing", którą także zaczynamy kręcić w wakacje, więc mam naprawdę pracowite wakacje. Absolutnie nie narzekam, bo ja jestem mistrzem układania swojego kalendarza. Jesteśmy w stanie to wszystko z żoną i z dzieciakami pogodzić, bo jeszcze mamy chyba trzy tygodnie urlopu. Do tego jeszcze dochodzi Sopot i kolejne jakieś aktywności, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Jestem bardzo elastyczny i tutaj to tam się lubię sprawdzać. Obsesyjnie sprawdzam loty, obsesyjnie sprawdzam hotele - ceny hoteli. Więc to robię w wolnym czasie i na to kładę nacisk. Skoki narciarskie są czymś, co bardzo mocno też siedzi w moim sercu. I od pięciu lat to robimy. Jestem ciekawy, czy ta przygoda dalej będzie prowadzona w naszej stacji, bo kontrakt nam się skończył, a my cały czas tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie u nas wyglądało. Jeżeli mnie pytasz o jakiś taki program wymarzony, jeżeli chodzi o taki projekt (...) Bardzo lubię też prowadzić koncerty, festiwale, różnego rodzaju gale. To sprawia mi bardzo dużo radości, ale chciałbym jakiś taki program codzienny - rozrywkowy wieczorny, który byłby na zasadzie rywalizacji, na granicy rozrywki, rywalizacji, tak żeby coś na zasadzie "Big Brothera" - mówi nam Michałowski.

Jednocześnie Michałowski podkreślił, że zdaje sobie sprawę z ogromnej skali takiej produkcji i nie wszystko zależy wyłącznie od niego. Z dużym entuzjazmem mówił także o innych programach rozrywkowych, które obecnie pojawiają się w telewizji, przyznając, że chętnie śledzi nowe formaty i inspiracje.

Oczywiście, tylko to jest przepotężny projekt. Teraz szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać "Taskmastera". Patrzę na zajawki Adama Woronowicza i Czarka Sikory. Ja jestem "rozpłynięty", jak wiesz, ptasie mleczko na słońcu. Po prostu hop, hop, hop, tak pożeram te rolki. Jak widzę tego Adama Woronowicza, jak widzę tego Czarka Sikorę, to ja już normalnie... oczy mi płaczą ze śmiechu. Tego nie mogę się doczekać. To będzie główny punkt, na który będę jesienią zwracał uwagę. A co przyniesie przyszłość, wydaje mi się, że można byłoby coś takiego zrobić, ale to już są decyzje, które są absolutnie poza mną - mówi "Super Expressowi" Damian Michałowski.

Rozmawiała Julita Buczek

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