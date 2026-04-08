On Air Music Awards 2026. Kto poprowadzi wielką galę w TVN?

Adrian Rybak
2026-04-08 17:07

Zbliża się gala On Air Music Awards 2026. Wkrótce dowiemy się, jacy artyści zdobędą nagrody przyznawane przez internautów. Na scenie pojawią się znane gwiazdy, a całą imprezę uświetnią wyjątkowi gospodarze. Kto dokładnie poprowadzi to wydarzenie?

On Air Music Awards 2026 w TVN. Kto wystąpi?

Gala On Air Music Awards 2026 to prawdziwe święto muzyki, podczas którego nagradzani są wykonawcy i utwory najczęściej grane w polskich stacjach radiowych, w tym hity znane z Radia ESKA. Uroczystość zostanie wyemitowana 9 kwietnia o godzinie 20:50 na antenie TVN. Widzowie będą mogli podziwiać nie tylko wręczenie statuetek, ale i koncerty gwiazd. Na scenie zaśpiewają m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Feel, Roksana Węgiel, Kuba i Kuba, Oskar Cyms, Zalia, Kaeyra oraz Grzegorz Hyży. Za poprowadzenie wydarzenia odpowiadać będą Izabella Krzan, Damian Michałowski i Agata Zjawińska.

Izabella Krzan - od Miss Polonia do gwiazdy TVN

Izabella Krzan zyskała popularność zdobywając tytuł Miss Polonia w 2016 roku, co szybko otworzyło jej drzwi do kariery telewizyjnej. Przez wiele lat współpracowała z TVP, będąc gospodynią takich programów jak "Koło Fortuny" czy "Pytanie na śniadanie". Po rozstaniu z telewizją publiczną dołączyła do ekipy Kanału Zero, a następnie przeszła do TVN, gdzie stała się częścią zespołu "Dzień Dobry TVN" i powierzono jej prowadzenie m.in. gali On Air Music Awards 2026.

Damian Michałowski - doświadczony prezenter

Damian Michałowski to ceniony dziennikarz i prezenter, którego kariera rozpoczęła się od pracy w radiu. Później dołączył do TVN, gdzie zajmował się prowadzeniem serwisów informacyjnych. Największą popularność zyskał jednak jako jeden z gospodarzy porannego programu "Dzień Dobry TVN".

Agata Zjawińska - dziennikarka i reporterka

Agata Zjawińska to reporterka mająca bogate doświadczenie zarówno w mediach telewizyjnych, jak i radiowych. Przez długi czas była związana ze stacją TVN oraz programem "Dzień Dobry TVN", dla którego realizowała materiały wideo i przeprowadzała wywiady dotyczące spraw społecznych.

