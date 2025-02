Wyszła na jaw prawda o relacjach w "Dzień dobry TVN"! "Teraz mogę wam powiedzieć". Daleko od sielanki

Lawina zwolnień w "Dzień dobry TVN"

Damian Michałowski ma już ogromne doświadczenie telewizyjne. W 2020 roku stanął przed wielkim wyzwanie. Dziennikarz dołączył do zespołu "Dzień dobry TVN". gdzie został jednym z prowadzących śniadaniówkę. Prezenter przerwał wielką rewolucję, która odbyła się w 2023 roku. Pracę w "Dzień dobry TVN" stracili wówczas: Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgorzata Ohme, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. Większość absolutnie nie spodziewała się takiej decyzji kierownictwa. Na dodatek część pań bardzo mocno przeżyła rozstanie ze śniadaniówką. Mówiła to i Anna Kalczyńska, i Małgorzata Ohme. Lawina zwolnień nie dosięgnęła Damiana Michałowskiego. Prezenter do dziś prowadzi śniadaniówkę TVN. Niespodziewanie teraz postanowił zdradzić trochę kulisów. Okazuje się, że na początku atmosfera daleka była od sielanki.

Damian Michałowski szczerze o relacjach w "Dzień dobry TVN"

Gwiazdor TVN wygadał się w podcaście Radosława Majdana, którego przecież żona znalazła się wśród zwolnionych z "Dzień dobry TVN" w czerwcu 2023 roku. Damian Michałowski przyznał, że początki w śniadaniówce były dla niego trudne. - Teraz mogę wam powiedzieć całą prawdę - zaznaczył dziennikarz.

Przychodząc tam, nie było tak, że każdy się lubił, że to była jedna wielka rodzina, że wiesz, że po prostu każdy poklepuje cię po plecach, mówi: "dobrze, trzymamy za ciebie kciuki", nie. Tak nie było

- stwierdził bez owijania w bawełnę prowadzący "Dzień dobry TVN". Z czasem jednak sytuacja uległa zmianie i to do tego stopnia, że Damian Michałowski dziś deklaruje, że kocha tę robotę. Do tego w studiu każdy okazuje sympatię i szacunek do innych członków ekipy.

Nie zawsze tak było, ale teraz w stu procentach mogę powiedzieć, że tak jest

- podkreślił prezenter TVN.

Damian Michałowski w DD TVN

