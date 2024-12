Anna Kalczyńska o kulisach zwolnienia z TVN. Chyba nikt nie wiedział, co przeżywała. "Wyrok"

Małgorzata Rozenek ubrała choinkę i wyjechała... do Dubaju. Pokazała niesamowite zdjęcia!

Anna Kalczyńska rozstała się z TVN. "W ogole się nie spodziewałam"

Gdy w czerwcu 2023 gruchnęła wiadomość o zwolnieniu prowadzących "Dzień dobry TVN", w pierwszej chwili nikt nie myślał o tym, że dymisja dotyczyć może Anny Kalczyńskiej. A jednak... Oprócz niej ze śniadaniówką TVN rozstać musiały się Małgorzata Rozenek, Małgorzata Ohme i Agnieszka Woźniak-Starak. Pracę stracił także Andrzej Sołtysik. Jak się potem okazało, Anna Kalczyńska mocno przeżyła zwolnienie z "Dzień dobry TVN", w którym pracowała przez dziewięć lat. - W ogole się nie spodziewałam, że to ja będę tą osoba, która zostanie zwolniona - szczerze przyznała w rozmowie z Anną Wendzikowską w kwietniu 2024 roku. Rozstanie z TVN - jak wyznała Anna Kalczyńska - przyniosło jej "dużo negatywnych rzeczy".

Anna Kalczyńska o zwolnieniu z TVN. "Wyrok"

Zszokowana zwolnieniem prezenterki była też jej mama - aktorka Halina Rowicka, która o wszystkim dowiedziała się... w kościele. - Razem z moją młodszą córką poszłyśmy na mszę za zmarłą pięć lat temu siostrę mojego męża. Ania zapowiedziała, że chwilę spóźni się do kościoła, bo zaproszono ją na rozmowę w TVN-ie. Byłyśmy przekonane, że to czysta formalność. Gdy Ania usiadła obok nas w ławce, powiedziała: "Zwolnili mnie". Byłam przekonana, że żartuje. Okazało się, że nie - mówiła Plejadzie matka Anny Kalczyńskiej. Sama dziennikarka cały czas zdaje się rozpamiętywać rozstanie z TVN. Porównała je nawet do wyroku.

W życiu pewne są tylko zmiany. Kiedy słyszałam to zdanie półtora roku temu, odbierałam je jak policzek. Uwielbiałam swoją pracę, ludzi, z którymi pracowałam, swoją publiczność i nie widziałam żadnego sensu w zmianie, która zakończyła długi etap mojej zawodowej drogi. Wtedy nie widziałam albo nie chciałam widzieć, jak bardzo nie wykorzystywałam swoich zdolności, żeby się rozwijać. Uczyć się. Otwierać na świat. Nie. Zmiany, które mnie zaskoczyły, były jak wyrok

- wyznała Anna Kalczyńska w emocjonalnym wpisie na Instagramie. Później jednak słońce zaświeciło. Dziennikarka niedawno dołączyła do ekipy TVP World, gdzie prowadzić ma aż dwa programy: "Face to Face" i World News Tonight".

