Anita Sokołowska zagra w nowej wersji "Trędowatej"? Wyznała, co sądzi o projekcie

Krzysztof Rutkowski chce sprzedać pałac. Za ile? Raczej was nie stać

Marian Opania ma 81 lat i wciąż pracuje. Co z emeryturą?

Anna Kalczyńska o zwolnieniu z TVN: "Nie mogę powiedzieć, że się tak otrząsnęłam od razu"

Anna Kalczyńska wrosła w TVN jak w rodzinę. Zresztą w stacji wysokie stanowiska piastował jej mąż - Maciej Maciejowski. Tym bardziej ogromnym zaskoczeniem było to, że w czerwcu 2023 roku prezenterka wraz z innymi prowadzącymi program "Dzień dobry TVN" (m.in. Małgorzatą Rozenek, Małgorzatą Ohme i Agnieszką Woźniak-Starak) została zwolniona. O tej trudnej dla niej sytuacji Anna Kalczyńska mówiła w rozmowie z inną byłą koleżanką z TVN - Anną Wendzikowską. - W ogole się nie spodziewałam, że to ja będę tą osobą, która zostanie zwolniona - wyznała była gospodyni "Dzień dobry TVN". Anna Kalczyńska zaznaczyła, że rozstanie z TVN przyniosło "dużo negatywnych rzeczy". - Nie mogę powiedzieć, że się tak otrząsnęłam od razu, wręcz przeciwnie, naprawdę spotykało mnie dużo sympatii, ale nie wiadomo, jak na nią zareagować - dodała. Teraz o zwolnieniu córki opowiedziała Halina Rowicka, mama dziennikarki.

Nie przegap: Ale siara! Anna Kalczyńska w furii atakuje Dagmarę Kaźmierską. Po chwili wydało się, co robił mąż gwiazdy TVN

Mama Anny Kaczyńskiej o zwolnieniu córki z TVN usłyszała w kościele. "Byłam w szoku"

Pani Halina o wszystkim dowiedziała się w... kościele. Właśnie w świątyni Anna Kalczyńska przekazała smutne wieści. - Razem z moją młodszą córką poszłyśmy na mszę za zmarłą pięć lat temu siostrę mojego męża. Ania zapowiedziała, że chwilę spóźni się do kościoła, bo zaproszono ją na rozmowę w TVN-ie. Byłyśmy przekonane, że to czysta formalność. Gdy Ania usiadła obok nas w ławce, powiedziała: "Zwolnili mnie". Byłam przekonana, że żartuje. Okazało się, że nie - opowiada Halina Rowicka w rozmowie z Plejadą. Mama prezenterki była zawiedziona postawą TVN. - Byłam w szoku. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Wydaje mi się, że po tylu latach w TVN-ie Ania zasłużyła na coś więcej. Przecież mogła wrócić do TVN24 albo poprowadzić jakiś inny program. Nikt jej jednak tego nie zaproponował, nie dano jej takiej szansy. Tak się nie robi - oceniła.

Zobacz naszą galerię: Anna Kalczyńska kusi w Raju swoim boskim ciałem

Sonda Lubiłeś/aś Annę Kalczyńską w roli prowadzącej Dzień Dobry TVN? Tak, była super Nie wiem, obojętne mi, kto prowadzi program Nie lubię jej