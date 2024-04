Kolejna kompromitacja Daniela Martyniuka! I to tuż po weselu. Ekspertka kieruje go na specjalistyczny oddział!

Dagmara Kaźmierska zaatakowana przez Annę Kalczyńską. Obie związane były z TVN

Dagmara Kaźmierska od dobrych kilku tygodni jest w centrum zainteresowania. Wszystko z powodu jej udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Celebrytka - mimo kiepskich umiejętności tanecznych - jak burza przechodziła do kolejnych etapów show. Pokonała ją dopiero kontuzja, która uniemożliwiła "Królowej życia" dalszy udział w tanecznej rywalizacji. W ostatnim czasie cicho za to było o innej byłej gwieździe TVN - Annie Kalczyńskiej. Pewnym echem odbił się tylko jej wywiad, w którym mówiła o tym, jak przeżyła zwolnienie z programu "Dzień dobry TVN". Teraz niespodziewanie obie panie połączył artykuł, który ukazał się w portalu Goniec.pl. Poruszony został w nim temat kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Nie jest to przyjemna lektura... I to bardzo delikatnie mówiąc. Do tego materiału niespodziewanie odniosła się Anna Kalczyńska, która wpadła w furię i bez ogródek zaatakowała "Królową życia". - Pisałam o tym tutaj : nie rozumiem, jak niektóre osoby, kształtujące zainteresowanie showbuisinessowe i decydujące o kierowaniu reflektorów na nowych bohaterów, mogą kreować takie "gwiazdy". Jeszcze gorzej, że panuje zmowa milczenia i źle pojęta tolerancja dla lansowania takich osób - wypaliła była gwiazda TVN na platformie X (dawniej Twitter). Po chwili ruszyła lawina.

Mąż Anny Kalczyńskiej był szychą w TVN, gdy lansowali Dagmarę Kaźmierską

Internauci sugerowali pewną hipokryzję u Anny Kalczyńskiej. "Szkoda że pani nie pisała, gdy promowano ją intensywnie w TVN", "Pracowała pani w firmie, która wypromowała i przez 7 lat lansowała Kaźmierską" - pisali użytkownicy portalu X. Anna Kalczyńska zaznaczyła, że Dagmara Kaźmierska nigdy nie była programie, który prowadziła. Pojawił się jednak inny, znacznie poważniejszy, problem. Jeden z internautów przywołał bowiem męża byłej gwiazdy TVN. Wyszła z tego niezła siara! - Mam pytanie: czy będąc członkiem zarządu TVN Pani mąż podpisywał umowy z tą patologią, czy delegował ten smutny obowiązek niżej? - przyłożył z grubej rury. Zdaje się, że do tej pory odpowiedzi pytający użytkownik nie dostał. Co ciekawe, Anna Kalczyńska napisała też, że "decyzje o biznesowym (oglądalność) wykorzystaniu takiego życiorysu zapadają w gabinetach dyrektorów programowych". Jak czytamy w portalu Rp.pl, Maciej Maciejowski, mąż Anny Kalczyńskiej, "do września 2020 r. pełnił funkcje Członka Zarządu TVN S.A. oraz TVN Media sp. z.o.o. oraz Prezesa Zarządu TVN Digital S.A". Z Grupą TVN S.A. był związany w latach 2004–2020. Przez jakiś czas był zastępcą dyrektora programowego w TVN S.A. Nie wiemy, czy popierał obecność Dagmary Kaźmierskiej w TVN, ale faktem jest, że "Królowa życia" lansowana była w TVN od 2016 roku, czyli w czasach, gdy Maciejowski był tam szychą (członkiem zarządu). Z kolei Anna Kalczyńska ze stacją związana była w latach 2002-2023. Ciekawe, czy z "Królową życia" mówiły sobie "cześć" na TVN-owskich korytarzach...

Pisałam o tym tutaj : nie rozumiem, jak niektóre osoby, kształtujące zainteresowanie showbuisinessowe i decydujące o kierowaniu reflektorów na nowych bohaterów, mogą kreować takie „gwiazdy”. Jeszcze gorzej, że panuje zmowa milczenia i źle pojęta tolerancja dla lansowania takich… https://t.co/825EGrTTDZ— Anna Kalczyńska (@AnnaKalczynska) April 25, 2024