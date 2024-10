Anna Kalczyńska wraca na ekrany. Latem zeszłego roku prezenterka rozstała się po latach z TVN, była jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN", pracowała tam w latach 2014 – 2023, a teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Kalczyńska dołączy do ekipy tworzącej TVP World: - Do zespołu TVP World dołącza Anna Kalczyńska. Dziennikarka poprowadzi nowy program publicystyczny "Face to Face" oraz główny serwis informacyjny 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗡𝗲𝘄𝘀 𝗧𝗼𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 Witamy na pokładzie i do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek - napisano w specjalnym komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych telewizji, czyli Bądźmy Razem. TVP.

Także na stronie Centrum Informacji TVP opublikowano specjalny komunikat donoszący o dołączeniu Anny Kalczyńskiej do Telewizji Polskiej. Jak wskazano w programie publicystycznym "Face to Face" Kalczyńska będzie gościła i rozmawiała z ekspertami na tematy dotyczące najważniejszych wydarzeń międzynarodowych istotnych z punktu widzenia Polski i regionu. Widzowie zobaczą ją na ekranach już w najbliższy poniedziałek:

W programie Face to Face Anna Kalczyńska porozmawia z ekspertami na temat najważniejszych wydarzeń międzynarodowych istotnych z punktu widzenia Polski i regionu. Program potrwa 25 minut i będzie emitowany dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. Premiera w poniedziałek, 4 listopada o 22:40.

Kalczyńska została też jedną z prowadzących główny serwis informacyjny stacji World News Tonight. Wzmocni grono takich prezenterów. Serwis World News Tonight trwa pół godziny i jest nadawany codziennie o 20:00. Ponadto Anna Kalczyńska poprowadzi poranne serwisy informacyjne TVP World i będzie rozmawiała z gośćmi stacji, czytamy.

Sama Anna Kalczyńska jest bardzo zadowolona ze zmian i tego, że zaczyna nową przygodę w TVP World. To wielki sukces zawodowy, a warto wspomnieć, że TVP World to stacja, która nadaje w języku angielskim.