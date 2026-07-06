Letnie torebki: od plecionki po kolorowe cuda – przewodnik po najmodniejszych dodatkach sezonu!

Plecione torebki, wykonane z rafii, słomy czy wikliny, to absolutny must-have każdego lata. Ich naturalny urok i lekkość idealnie komponują się z zwiewnymi sukienkami, lnianymi kompletami czy klasycznymi jeansami. Dostępne w różnych kształtach – od pojemnych koszy, przez eleganckie kuferki, po urocze listonoszki – dodają stylizacjom nonszalancji i wakacyjnego luzu. To wybór dla tych, którzy cenią sobie klasykę w nowoczesnym wydaniu.

Obok stonowanych plecionek, na letniej scenie mody nie brakuje miejsca dla wyrazistych, kolorowych toreb plażowych. Duże, pojemne, często wykonane z płótna lub innych lekkich materiałów, pomieszczą wszystko, co niezbędne na dzień spędzony nad wodą – ręcznik, krem z filtrem, książkę. Ich żywe barwy i często fantazyjne wzory wprowadzają radosny nastrój i są idealnym uzupełnieniem letnich, beztroskich dni. Co więcej, coraz częściej widzimy je nie tylko na plaży, ale i w miejskich stylizacjach, jako odważny akcent.

W poszukiwaniu idealnej letniej torebki, warto zwrócić uwagę na propozycje marki Tous. Znana z biżuterii z motywem misia, Tous doskonale przenosi swoją filozofię radości i elegancji na akcesoria. W ich letnich kolekcjach znajdziemy zarówno subtelne torebki z rafii, często ozdobione charakterystycznym logo, jak i bardziej odważne modele w żywych kolorach, wykonane z innowacyjnych materiałów. Ich projekty łączą klasyczną estetykę z nowoczesnymi trendami, oferując torebki, które są zarówno praktyczne, jak i niezwykle stylowe, idealne na każdą letnią okazję – od spaceru po promenadzie po wieczorne wyjście.

Jednym z największych atutów letnich torebek jest ich wszechstronność. Pleciony koszyk, który rano towarzyszył nam na zakupach na lokalnym targu, wieczorem może stać się oryginalnym dodatkiem do eleganckiej sukienki na kolację pod gwiazdami. Podobnie, designerska torba plażowa, choć zaprojektowana z myślą o piasku i słońcu, dzięki swojej pojemności i wyrazistemu charakterowi świetnie sprawdzi się jako codzienna torba na miasto, dodając energii nawet najprostszej stylizacji. Kluczem jest umiejętne połączenie jej z resztą stroju.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe