Słodkie jak deser, lekkie jak mgiełka

Już sam wygląd mówi wszystko: mleczne, matowe flakony wypełnione pastelową mgiełką, różowa nakrętka soft-touch, subtelne „C” i opakowanie z delikatnym gradientem. To małe beauty-objet, które aż chce się mieć w torebce, kosmetyczce i na półce.

CACHAREL – KLASYKA, KTÓRĄ ODKRYWA SIĘ NA NOWO

Choć dla wielu młodszych odbiorczyń to marka do odkrycia, Cacharel od lat buduje świat zapachów wokół młodości, romantyzmu i emocji pierwszych razów. To właśnie stąd wzięły się ikoniczne kompozycje, które przez dekady towarzyszyły kolejnym pokoleniom kobiet. Dziś marka wraca w lżejszej, bardziej współczesnej odsłonie – z zapachami, które są blisko życia, codziennych rytuałów i małych przyjemności. Yummy Mists idealnie wpisują się w ten kierunek: są swobodne, dziewczęce, łatwe w noszeniu i po prostu miłe.

KIESZONKOWA PRZYJEMNOŚĆ NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Yummy Mists to zapachy stworzone na co dzień – lekkie, komfortowe, idealne do reaplikacji. Na wakacyjny wyjazd, szybkie wyjście na kawę, spotkanie z przyjaciółkami czy spontaniczną letnią randkę. Jedno psiknięcie i od razu robi się bardziej miękko, słodko i… po prostu przyjemnie.

PICK YOUR FLAVOUR

Vanilla Cotta – kremowe otulenie

Zapach, który otula jak ulubiony deser. Kremowe orzechy laskowe, mleczny akord i wanilia tworzą miękką, ciepłą kompozycję. Żółte kwiaty dodają jej promiennej lekkości, wanilia wnosi gourmandową słodycz, a mleczny akord sprawia, że całość jest aksamitna, miękka i kojąca.

NUTA GŁOWY: ŚWIEŻA MANDARYNKA

NUTA SERCA: KWIAT POMARAŃCZY I KREMOWY AKORD ORZECHÓW LASKOWYCH

NUTA BAZY: MLECZNA WANILIA I UWODZICIELSKIE PIŻMO

Idealna na: spokojne dni, letnie wieczory i momenty, kiedy chcesz pachnieć subtelnie, słodko i komfortowo.

Autor: Vanilla Cotta/ Materiały prasowe

Rose Mallow – puszysta słodycz

Róża w najbardziej uroczej odsłonie. Delikatna, kremowa i otulona nutami mleka truskawkowego oraz pianki marshmallow, która daje poczucie czystego komfortu

NUTA GŁOWY: CHRUPIĄCY KOKTAJL CYTRUSOWY

NUTA SERCA: TRUSKAWKA, MLECZNY AKORD I WODA RÓŻANA

NUTA BAZY: AKORD PIANKI MARSHMALLOW I WANILIA

Idealna na: spotkania z przyjaciółkami, leniwe popołudnia i chwile, kiedy chcesz dodać sobie dziewczęcego uroku.

Autor: Rose Mallow/ Materiały prasowe

Violette Sugar – owocowa świeżość z nutą słodyczy

Najbardziej energetyczna z trójki. Słodkie fiołki połączone z soczystymi czerwonymi owocami i miękkim piżmem tworzą lekką, świeżo-słodką kompozycję.

NUTA GŁOWY: MUSUJĄCE CZERWONE OWOCE

NUTA SERCA: SŁODKI FIOŁEK

NUTA BAZY: WANILIA I DELIKATNE PIŻMO

Idealna na: wakacyjne wyjazdy, spacery po mieście i spontaniczne wyjścia.

Autor: Violette Sugar / Materiały prasowe

JEDNA TO ZA MAŁO

Yummy Mists to kolekcja, którą aż chce się mieć w komplecie. Trzy różne warianty, trzy odsłony słodkiej przyjemności – trudno wybrać tylko jedną. To te zapachy, po które wracasz, dokładasz kolejną butelkę do półki i wrzucasz do koszyka „jeszcze ten jeden”. Niewielkie, poręczne, idealne do torebki – łatwo mieć je zawsze przy sobie, niezależnie od planu dnia.

Dostępne w drogeriach Rossmann i Notino.