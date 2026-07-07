Makijaż na wesele? Przyczepność, która nie odpuszcza

Baza pod makijaż, zwana również primerem, to pierwszy i niezwykle ważny krok w procesie tworzenia trwałego makijażu. Jej głównym zadaniem jest stworzenie gładkiej, jednolitej powierzchni, która nie tylko ułatwi aplikację kolejnych produktów, ale także zwiększy ich przyczepność do skóry. Działa jak niewidzialna bariera między skórą a kosmetykami kolorowymi, zapobiegając ich wchłanianiu się w pory, osadzaniu w zmarszczkach czy ścieraniu się w ciągu dnia. To właśnie dzięki niej makijaż staje się odporniejszy na pot, sebum i dotyk.

Jak bazy zapewniają długotrwały efekt? Mechanizm działania baz wydłużających trwałość opiera się na zaawansowanych formułach, które często zawierają silikony, polimery lub inne składniki tworzące na skórze delikatny, oddychający film. Ten film wypełnia drobne linie i pory, wygładzając teksturę cery i tworząc idealną powierzchnię, do której podkład może "przyczepić się" mocniej. Dodatkowo, wiele baz ma właściwości matujące, absorbujące nadmiar sebum, co jest kluczowe dla trwałości makijażu, szczególnie u osób z cerą tłustą lub mieszaną. Dzięki temu podkład nie ściera się i nie roluje, a skóra pozostaje matowa i świeża przez wiele godzin.

Postaw na niezawodne utrwalenie makijażu z e.l.f. Power Grip Primer. Ta kultowa żelowa baza o transparentnej formule i zawartości kwasu hialuronowego zapewnia długotrwałą przyczepność makijażu, jednocześnie nawilżając skórę i podkreślając jej naturalny blask.

Charakterystyczna zielona formuła e.l.f. Power Grip Primer po aplikacji staje się całkowicie przezroczysta, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do każdego odcienia skóry. Wygładza powierzchnię cery, tworząc idealną bazę pod makijaż i pomagając zachować jego świeży wygląd przez wiele godzin. Wzbogacona o kwas hialuronowy wspiera utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia, a jej niekomedogenna formuła nie zatyka porów. Produkt sprawdzi się w codziennej pielęgnacji i makijażu każdego typu cery, w tym suchej, mieszanej i tłustej.

Masz ochotę na makijaż, który zostaje z Tobą od porannej kawy aż po wieczorne wyjście? Aby uzyskać najlepsze efekty, aplikuj bazę na oczyszczoną i odpowiednio nawilżoną skórę. Po nałożeniu kremu odczekaj 1–2 minuty, aż całkowicie się wchłonie, a następnie równomiernie rozprowadź Power Grip Primer na twarzy. Delikatnie wklep produkt opuszkami palców, aby formuła lepiej połączyła się ze skórą i stworzyła idealną bazę pod makijaż. Po około 30 sekundach, gdy produkt się utrwali, nałóż podkład lub korektor. Dzięki temu makijaż będzie lepiej utrzymywał się na skórze i zachowa świeży wygląd przez wiele godzin.

Jeśli jesteś fanką szybkiego beauty routine, postaw na trio: Power Grip Primer, korektor i kremowy róż. To prosty sposób na świeży, promienny look, który stworzysz w mniej niż 5 minut!

Grip możesz też dopasować do potrzeb swojej skóry: w sprzedaży znajdziesz Power Grip Primer + 4% Niacinamide oraz Power Grip Matte Primer – dla efektu wygładzonej skóry lub matowego wykończenia.

Autor: e.l.f. Power Grip Primer/ Materiały prasowe