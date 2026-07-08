90 lat kultowej ochrony przeciwsłonecznej i ewolucji kulturowej . Historia Ambre Solaire historią europejskich wakacji

Elle Macpherson, australijska supermodelka, o ochronie przeciwsłonecznej

Elle Macpherson znana w Polsce za sprawą roli Janine Lecroix w serialu Przyjaciele, to przede wszystkim australijska supermodelka. Eksplozja jej kariery przypadająca w latach 80. i 90. dała jej możliwość współpracy z najlepszymi domami mody i markami.

Dzięki temu Elle Macpherson miała pełną dowolność w wyborze tych, z którymi chciała działać. W jej portfolio jest też Ambre Solaire. Po latach supermodelka wciąż ma do niej sentyment. O tym, jak kluczowa jest dla niej ochrona przeciwsłoneczna, opowiedziała w wywiadzie dla Garnier.

Moja rada dla wszystkich brzmi: żyjcie pełnią życia i cieszcie się słońcem, ale róbcie to odpowiedzialnie, bez przesady. Bez kontaktu ze słońcem nie możemy przetrwać, a tym bardziej rozwijać się. Znajdźcie wysokiej jakości, naturalny filtr SPF o wysokim współczynniku ochrony, który świetnie się aplikuje na skórę, często go nakładajcie i cieszcie się swoim naturalnym blaskiem. Ochrona skóry to najmądrzejszy sposób, by czuć się silnym i pewnym siebie przez cały rok – podzieliła się swoim podejściem do ekspozycji ciał na słońce Elle Macpherson.

Obserwowanie, jak Ambre Solaire ewoluowało od tych kultowych olejków do dzisiejszych zaawansowanych technologicznie i wysoce skutecznych produktów do ochrony przeciwsłonecznej, sprawia, że jestem bardzo dumna z bycia częścią tej trwałej spuścizny – z sentymentem podkreśliła supermodelka – Najbardziej poruszyły mnie i zaskoczyły początki marki w latach 30. XX wieku – wynalezienie w 1936 roku pierwszego olejku z filtrem, który chronił pracowników korzystających z pierwszych w historii płatnych urlopów. To piękny, historyczny element, który pokazuje głębokie zakorzenienie marki w trosce o ludzi.

Bardzo podoba mi się podejście High-Tech Nature™ – wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, które pomagają, a nie szkodzą. Połączenie zaawansowanej nauki z silnie działającymi naturalnymi składnikami jest kwintesencją współczesnego podejścia do dobrego samopoczucia. Zapewnia szybkie, widoczne rezultaty, jednocześnie szanując równowagę skóry i planetę, a właśnie tego wszyscy dziś szukamy – podsumowała Elle Macpherson.

Ambre Solaire 90 lat później

Po 90 latach marka, która wprowadziła na rynek pierwszy olejek z filtrem, nie zwalnia tempa. Cały czas pracuje nad kolejnymi formułami, które chronią, a przy tym jeszcze pielęgnuję skórę. Po niemal wieku oferuje nie tylko olejki, ale również kremy, fluidy, mleczka, spray’e czy mgiełki, żeby ułatwiać każdemu wybór najlepszego sposobu na zabezpieczenie skóry przed promieniowaniem słonecznym.

Z portfolio Garnier Ambre Solaire 2026

Garnier Ambre Solaire Super UV: Fluid ochronny SPF z 3% kompleksem gliceryny, witaminy E i kwasu hialuronowego

Garnier Ambre Solaire Super UV to nawilżający fluid do twarzy, który jest przeznaczony do codziennego stosowania. Jego lekka formuła szybko się wchłania, a do tego nie pozostawia białych smug i nie zatyka porów, co sprawia, że dbanie o bezpieczeństwo nie jest żadnym utrudnieniem. Zapewnia bardzo wysoką ochronę SPF 50+ o szerokim spektrum przeciwko UVB, UVA i długiemu UVA. Formuła kosmetyku zawiera nie tylko filtry ochronne, ale również 3% kompleks gliceryny, witaminy E i kwasu hialuronowego, który intensywnie nawilża i wygładza skórę. Dzięki temu jedna aplikacja zaspokaja więcej niż jedną potrzebę skóry.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Mgiełka ochronna SPF z kwasem hialuronowym i witaminą E

Mgiełka SPF 50 do twarzy Garnier Ambre Solaire Super UV to kosmetyk, który oferuje znacznie więcej nie tylko ochronę przed słońcem. Do jego głównych zadań należy bowiem nie tylko zabezpieczenie przed działaniem promieniowania UVB i UVB, ale również utrwalenie makijażu za sprawą lekkiej, szybko wchłaniającej się formuły. W dodatku reaplikacja w ciągu dnia jest niezwykle łatwa, bo nie tylko nie uszkadza make-upu, ale jeszcze dodatkowo go zabezpiecza. Jednocześnie formuła mgiełki pozwala również uzyskać korzyści pielęgnacyjne. Wszystko za sprawą obecności kwasu hialuronowego, który odpowiada za nawilżenie skóry. Działanie antyoksydacyjne witaminy E to natomiast sposób, żeby przedłużyć jej młody wygląd.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Mleczko do ciała SPF z ceramidami i witaminą E

W ochronie przeciwsłonecznej ważna jest nie tylko systematyczność, ale również kompleksowe podejście do tematu. Zawsze warto pamiętać, że krem z filtrem to nie tylko ten do twarzy, a zabezpieczenia potrzebuje całe ciało. Tu także liczy się najwyższy wskaźnik SPF 50+. Z tego powodu warto sięgać codziennie po mleczko ochronne do ciała Garnier Ambre Solaire Sensitive Advanced. Zabezpiecza skórę przed oparzeniami słonecznymi, a także przyszłymi uszkodzeniami spowodowanymi ekspozycją na słońce. Nie zostawia na skórze tłustej warstwy ani białych śladów, co sprawia, że jest dobrą opcją na co dzień. Jego wodoodporna formuła to dodatkowo walor, kiedy akurat spędzamy czas nad morzem, jeziorem czy basenem. Na tym jego zalety się nie kończą. W jego formule zawarto bowiem ceramidy i witaminę E, które wzmacniają barierę ochronną skóry.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe