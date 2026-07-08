Luksusowe zapachy za przystępną cenę. Viralowa marka pojawiła się w Super-Pharm

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-08 13:45

Jeszcze kilka lat temu intensywne, wielowymiarowe kompozycje o wysokiej trwałości kojarzyły się głównie z perfumami z segmentu premium. Dziś coraz więcej osób szuka zapachów, które oferują podobne emocje i jakość w bardziej przystępnej cenie. BUJAIRAMI odpowiada na ten trend, tworząc tańsze zamienniki inspirowane luksusowymi kompozycjami. Viralowa marka właśnie debiutuje w Polsce i jest dostępna wyłącznie w sieci Super-Pharm.

Perfumy
Autor: Wygenerowane przez AI

Marka, którą odkryli twórcy perfumeryjni

Jeszcze przed debiutem w Polsce BUJAIRAMI zdobyła rozpoznawalność wśród  zagranicznych twórców internetowych i społeczności skupionych wokół perfum. W  recenzjach regularnie pojawiają się te same wyróżniki: bardzo dobra trwałość, mocna  projekcja, wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne kompozycje wpisujące się w  aktualne światowe trendy zapachowe.

Liderzy opinii podkreślają również, że marka oferuje doświadczenie, którego wielu  użytkowników oczekuje od znacznie droższych perfum – intensywność, wyrazistość i zapachy przyciągające uwagę od pierwszego psiknięcia.

Wśród kobiecych propozycji dostępnych w Super-Pharm znajdują się m.in.:

  • Blush – świeża, bardzo kobieca kompozycja z subtelną słodyczą. Świetlista bergamotka przełamana gorzkimi migdałami, tworzy eleganckie i nowoczesne pierwsze wrażenie.
  • Red Static – intensywny, owocowo-kwiatowy zapach, który przyciąga uwagę namiętną wiśnią i elegancją różanych akordów. 
  • Perfect Life – świeży, cytrusowy zapach, który przywołuje uczucie letniej wolności, energii i słońca. 
  • Unforgettable – kompozycja otwiera się soczystym grejpfrutem i bergamotką, przełamaną pikantnym imbirem.
  • Vanilla Dream – ciepły i komfortowy zapach otwiera się bogatymi nutami karmelu i wanilii, przywodzącymi na myśl złociste toffi w miodzie. 
  • Ocean Eyes Extrait de Parfum – ekstrakt perfum o trwałości nawet do 12 godzin, otwierający się soczystą gruszką i mandarynką, przechodzący w świetlistą, kobiecą kompozycję o wyjątkowej projekcji. 

Mężczyźni również znajdą propozycje odpowiadające współczesnym trendom.

  • Hectic Extrait de Parfum – viralowy zapach dla mężczyzn zachwyca eksplozją cytrusowej świeżości przełamanej czarną herbatą i energetycznym imbirem. Dzięki formule ekstraktu
  • perfum zapewnia intensywną projekcję i trwałość nawet do 12 godzin. 
  • Mafia Boss Extrait de Parfum – intensywny, luksusowy ekstrakt perfum dla mężczyzn o ambrowo-tytoniowym charakterze, który emanuje siłą, charyzmą i bezkompromisową elegancją. 

BUJAIRAMI wyróżnia przede wszystkim połączenie kilku elementów, które rzadko występują jednocześnie:

  • nowoczesne kompozycje inspirowane aktualnymi trendami światowej perfumerii,
  • bardzo dobra trwałość i intensywna projekcja,
  •  ekstrakty perfum zapewniające zapach wyczuwalny nawet do 12 godzin,
  •  zapachy dla kobiet i mężczyzn,
  •  atrakcyjna cena względem jakości, już od 239,00 zł za 100 ml.

Nowość dostępna w Super-Pharm

Marka BUJAIRAMI jest już dostępna w drogeriach Super-Pharm oraz na superpharm.pl. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają trwałych, nowoczesnych perfum inspirowanych najnowszymi trendami i chcą odkryć markę, o której coraz częściej mówi w się w świecie beauty.

BUJAIRAMI
Autor: BUJAIRAMI/ Materiały prasowe
BUJAIRAMI
Autor: BUJAIRAMI/ Materiały prasowe
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