Luksusowe zapachy za przystępną cenę. Viralowa marka pojawiła się w Super-Pharm

Marka, którą odkryli twórcy perfumeryjni

Jeszcze przed debiutem w Polsce BUJAIRAMI zdobyła rozpoznawalność wśród zagranicznych twórców internetowych i społeczności skupionych wokół perfum. W recenzjach regularnie pojawiają się te same wyróżniki: bardzo dobra trwałość, mocna projekcja, wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne kompozycje wpisujące się w aktualne światowe trendy zapachowe.

Liderzy opinii podkreślają również, że marka oferuje doświadczenie, którego wielu użytkowników oczekuje od znacznie droższych perfum – intensywność, wyrazistość i zapachy przyciągające uwagę od pierwszego psiknięcia.

Wśród kobiecych propozycji dostępnych w Super-Pharm znajdują się m.in.:

Blush – świeża, bardzo kobieca kompozycja z subtelną słodyczą. Świetlista bergamotka przełamana gorzkimi migdałami, tworzy eleganckie i nowoczesne pierwsze wrażenie.

Red Static – intensywny, owocowo-kwiatowy zapach, który przyciąga uwagę namiętną wiśnią i elegancją różanych akordów.

Perfect Life – świeży, cytrusowy zapach, który przywołuje uczucie letniej wolności, energii i słońca.

Unforgettable – kompozycja otwiera się soczystym grejpfrutem i bergamotką, przełamaną pikantnym imbirem.

Vanilla Dream – ciepły i komfortowy zapach otwiera się bogatymi nutami karmelu i wanilii, przywodzącymi na myśl złociste toffi w miodzie.

Ocean Eyes Extrait de Parfum – ekstrakt perfum o trwałości nawet do 12 godzin, otwierający się soczystą gruszką i mandarynką, przechodzący w świetlistą, kobiecą kompozycję o wyjątkowej projekcji.

Mężczyźni również znajdą propozycje odpowiadające współczesnym trendom.

Hectic Extrait de Parfum – viralowy zapach dla mężczyzn zachwyca eksplozją cytrusowej świeżości przełamanej czarną herbatą i energetycznym imbirem. Dzięki formule ekstraktu

perfum zapewnia intensywną projekcję i trwałość nawet do 12 godzin.

Mafia Boss Extrait de Parfum – intensywny, luksusowy ekstrakt perfum dla mężczyzn o ambrowo-tytoniowym charakterze, który emanuje siłą, charyzmą i bezkompromisową elegancją.

BUJAIRAMI wyróżnia przede wszystkim połączenie kilku elementów, które rzadko występują jednocześnie:

nowoczesne kompozycje inspirowane aktualnymi trendami światowej perfumerii,

bardzo dobra trwałość i intensywna projekcja,

ekstrakty perfum zapewniające zapach wyczuwalny nawet do 12 godzin,

zapachy dla kobiet i mężczyzn,

atrakcyjna cena względem jakości, już od 239,00 zł za 100 ml.

Nowość dostępna w Super-Pharm

Marka BUJAIRAMI jest już dostępna w drogeriach Super-Pharm oraz na superpharm.pl. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają trwałych, nowoczesnych perfum inspirowanych najnowszymi trendami i chcą odkryć markę, o której coraz częściej mówi w się w świecie beauty.

Autor: BUJAIRAMI/ Materiały prasowe