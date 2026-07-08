Luksusowe zapachy za przystępną cenę. Viralowa marka pojawiła się w Super-Pharm

Marka, którą odkryli twórcy perfumeryjni
Jeszcze przed debiutem w Polsce BUJAIRAMI zdobyła rozpoznawalność wśród zagranicznych twórców internetowych i społeczności skupionych wokół perfum. W recenzjach regularnie pojawiają się te same wyróżniki: bardzo dobra trwałość, mocna projekcja, wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne kompozycje wpisujące się w aktualne światowe trendy zapachowe.
Liderzy opinii podkreślają również, że marka oferuje doświadczenie, którego wielu użytkowników oczekuje od znacznie droższych perfum – intensywność, wyrazistość i zapachy przyciągające uwagę od pierwszego psiknięcia.
Wśród kobiecych propozycji dostępnych w Super-Pharm znajdują się m.in.:
- Blush – świeża, bardzo kobieca kompozycja z subtelną słodyczą. Świetlista bergamotka przełamana gorzkimi migdałami, tworzy eleganckie i nowoczesne pierwsze wrażenie.
- Red Static – intensywny, owocowo-kwiatowy zapach, który przyciąga uwagę namiętną wiśnią i elegancją różanych akordów.
- Perfect Life – świeży, cytrusowy zapach, który przywołuje uczucie letniej wolności, energii i słońca.
- Unforgettable – kompozycja otwiera się soczystym grejpfrutem i bergamotką, przełamaną pikantnym imbirem.
- Vanilla Dream – ciepły i komfortowy zapach otwiera się bogatymi nutami karmelu i wanilii, przywodzącymi na myśl złociste toffi w miodzie.
- Ocean Eyes Extrait de Parfum – ekstrakt perfum o trwałości nawet do 12 godzin, otwierający się soczystą gruszką i mandarynką, przechodzący w świetlistą, kobiecą kompozycję o wyjątkowej projekcji.
Mężczyźni również znajdą propozycje odpowiadające współczesnym trendom.
- Hectic Extrait de Parfum – viralowy zapach dla mężczyzn zachwyca eksplozją cytrusowej świeżości przełamanej czarną herbatą i energetycznym imbirem. Dzięki formule ekstraktu
- perfum zapewnia intensywną projekcję i trwałość nawet do 12 godzin.
- Mafia Boss Extrait de Parfum – intensywny, luksusowy ekstrakt perfum dla mężczyzn o ambrowo-tytoniowym charakterze, który emanuje siłą, charyzmą i bezkompromisową elegancją.
BUJAIRAMI wyróżnia przede wszystkim połączenie kilku elementów, które rzadko występują jednocześnie:
- nowoczesne kompozycje inspirowane aktualnymi trendami światowej perfumerii,
- bardzo dobra trwałość i intensywna projekcja,
- ekstrakty perfum zapewniające zapach wyczuwalny nawet do 12 godzin,
- zapachy dla kobiet i mężczyzn,
- atrakcyjna cena względem jakości, już od 239,00 zł za 100 ml.
Nowość dostępna w Super-Pharm
Marka BUJAIRAMI jest już dostępna w drogeriach Super-Pharm oraz na superpharm.pl. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają trwałych, nowoczesnych perfum inspirowanych najnowszymi trendami i chcą odkryć markę, o której coraz częściej mówi w się w świecie beauty.